台僑自組「華府台灣隊」挺罷免 快遞連署書回台

大華府地區台僑自組「DC台灣隊」推動罷免連署行動，今天將嚴密看守的連署書快遞送回台灣時，還須把關快遞公司未將台灣列屬中國。雖然連署書並非海量，但志工想藉此鼓勵台灣隊友，海外台僑與他們同在。

大罷免第二階段連署倒數，華盛頓特區、馬里蘭州及維吉尼亞州的台僑近期趁工作空檔充當連署書收件站志工，從提供紙本、填寫教學到現場彌封等一站式服務全包。

志工今天將收集到的逾百份連署書寄出時，發現聯邦快遞公司（Federal Express）系統將台灣列為中國領土，連忙將已封裝的盒子取回，驅車去數公里外的優比速公司（UPS）遞件。

「這些連署書去了中國還得了，上面都是大家的個資」，馬里蘭州志工陳博士對中央社說。志工2號李小姐則盯著UPS列印出的收據上，「台灣」字樣後是否又出現「中國」。

談到投入海外連署罷免的活動，金融業的李小姐除了因為見到台灣立法院的情形而心急，也理解台灣志工辛苦收集連署書，身為海外台灣人，她想出一分力表達支持。

李小姐說，無奈大華府地區的台僑人數不多，無法衝連署書數量，「但這是一個鼓勵」，藉由海外小型公民運動告訴台灣投入大罷免的團體，他們並不孤單。

在海外推動大罷免外，李小姐指出，台僑能出的力還包括不斷遊說台灣的親友，告訴他們現在的情形，畢竟不是所有人都了解大罷免為何而起。

「用生命捍衛連署書」的陳博士也說，與不太了解台灣政局的台美人宣傳大罷免活動緣由，相當具有教育意義；整個活動比較可惜的是，大華府地區有許多老台僑高度關注台灣，卻已無台灣戶籍，無法投入連署。

第二階段的門檻高，陳博士說，就算最後結果不如預期，過去幾週為宣導付出的努力仍很值得。

她表示，既然是公民運動，就是集眾人意見，外界根本無法預料最後的民意走向，但每次推動公民運動都必須盡力。台灣同樣是跌跌撞撞一路走來，也不斷再起。

1999年次，在喬治城大學唸碩班的Ann忙課業之際又兼職志工，投入大量時間及體力，但她說，看到美國各個城市的台僑短時間內動員，自發性成立罷團展現的高行動力，讓她非常感動。

不過，支撐她參與海外連署罷免活動的，更是一份危機感。「看到國會發生的事情，會讓我覺得如果我們不主動出來做點什麼的話，可能以後就沒有機會了」。