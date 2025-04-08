罷免「雙吳」二階領表 罷團送賴清德上任周年大禮

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶團體今到中選會領表第二階段連署表格，罷團表示「雙吳」會互相代收連署書，40天內收到目標之內連署書，剛好40天後就是520，是賴清德總統上任一周年，要送給賴1份大禮。

罷免吳思瑤召集人賴苡任說，過去一周，美國對台加徵關稅，但在吳思瑤眼裡只看到大罷免，身為立委完全沒在關心台灣中小企業，都已發生國難卻說要罷免羅智強，天天喊著要大罷免別人，連假期間種種表現、言行讓很多台灣人非常失望。

賴苡任說，雖然法定有60天時間，但會用40天時間去收到3萬5千件，因為40天後就是520，就是賴總統就任1周年 ，向罷免吳思瑤支持者喊話「40天以後我們可以送給賴清德一份大禮，就是罷免吳思瑤二階聯署書」。

罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人劉思吟也說，美國祭32％關稅，吳沛憶完全不顧中正萬華選區，周末還跑到花蓮去罷免藍營立委，身為執政黨立委，不關心老百姓經濟問題，還去加油添火罷免，「請問你是打算不當台北立委嗎？你週末跑去花蓮罷免，你是打算接下來要待在花蓮？」