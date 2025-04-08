快訊

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

尹錫悅遭彈劾！南韓敲定「總統大選」這天舉行 當選者立即就任

經紀公司證實「廣末涼子對護理師施暴」 發道歉聲明暫停演藝工作

影／罷免催人氣 新北綠議員大跳「阿罷之」

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
民進黨新北市議員上午前往板橋區國泰市場跟民眾請託，簽署罷免連署。記者陳正興／攝影
民進黨新北市議員上午前往板橋區國泰市場跟民眾請託，簽署罷免連署。記者陳正興／攝影

新北市第7選區（板橋東區）國民黨立委葉元之上次選舉僅贏對手1.35%，選民結構藍綠勢均力敵，讓綠營為大罷免集中火力攻擊，新北市議員戴瑋姍、張維倩上午前往板橋國泰市場邀集民眾簽署罷免連署書，眾人大跳「阿罷之」、喊加油振奮士氣後，進入市場向採買的民眾請託。

張維倩受訪時表示，大罷免跟美國川普的關稅事件是不相干的，關稅是全球的危機，眾人皆知美中關係並不好，現在的藍白政黨就是親中、靠攏中國，大家都可以看到中國採取關稅障礙的方式與美國對抗，結果不會太好，但支持藍、白就是支持中國，支持中國就是創造關稅壁壘。新北市議員戴瑋珊表示，看到現今的情況罷免跟關稅並不衝突，而現在的立法院是個癱瘓的狀態，在應付國際變局的當下，需要一個更靈活、更團結一致的國會，才能抵抗對外的種種風波，由於國民黨在國會的行為是不合適，要把他們罷免，才能夠讓台灣更進步。

民進黨新北市議員戴瑋姍（前右）、張維倩（前左）上午前往板橋區國泰市場跟民眾請託，眾人在出發前大跳「阿罷之」。記者陳正興／攝影
民進黨新北市議員戴瑋姍（前右）、張維倩（前左）上午前往板橋區國泰市場跟民眾請託，眾人在出發前大跳「阿罷之」。記者陳正興／攝影
民進黨新北市議員戴瑋姍（左一）、張維倩（左二）上午前往板橋區國泰市場跟民眾請託，簽署罷免連署。記者陳正興／攝影
民進黨新北市議員戴瑋姍（左一）、張維倩（左二）上午前往板橋區國泰市場跟民眾請託，簽署罷免連署。記者陳正興／攝影

罷免

延伸閱讀

朱立倫呼籲綠營停止罷免 新北綠議員稱與關稅不衝突

影／新北綠議員拜票式罷免 衝連署現場跳「阿罷之」

關稅壓境罷免戰熄火？學者點名「燕子」這樣做能助藍得分

柯建銘：川普在搞全球大罷免 台灣應同行對抗共產主義

相關新聞

朱立倫呼籲綠營停止罷免 新北綠議員稱與關稅不衝突

面對台灣可能陷入國際關稅戰危機，國民黨主席朱立倫昨呼籲民進黨應停止推動全台大罷免，強調國難當頭不應內耗。綠營議員張維倩及...

影／新北綠議員拜票式罷免 衝連署現場跳「阿罷之」

民進黨新北市議員張維倩與戴瑋姍今上午發起罷免行動，在板橋國泰市場聯合掃街促二階罷免連署份數。兩位議員選擇人潮密集、民眾互...

關稅壓境罷免戰熄火？學者點名「燕子」這樣做能助藍得分

新北6名藍委、4名綠委正面臨罷免考驗，近日新聞及輿論焦點頓時被關稅風暴給移轉，關稅案是否會成為翻轉罷免情勢的支點及變數，...

關稅風暴府院被罵爆 會成藍綠走下大罷免激戰的台階？

美國新關稅措施山雨欲來，股市已先重挫，府院慢半拍的應對，罵聲四起。行政院長卓榮泰邀朝野共商國是，在野批評政府「邊喊團結邊搞罷免」，質疑大罷免正當性的氛圍水漲船高，關稅風暴有可能成為大罷免藍綠的台階？

罷免活動扯出外一章 台中里長疑被恐嚇決提告追人

台中市西屯區大鵬里長邱清涼最近發現有人在網路群組中造謠，說他去收了罷免第四選區立委廖偉翔的連署書卻未上交。他原本不願意追...

台中罷免「雙綠委」拚二階今領表 何欣純：是否代表民意有疑慮

台中8名藍綠立委罷免案全數進二階，罷免綠委何欣純與蔡其昌的「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max，今前往中央選舉委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。