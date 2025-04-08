影／罷免催人氣 新北綠議員大跳「阿罷之」
新北市第7選區（板橋東區）國民黨立委葉元之上次選舉僅贏對手1.35%，選民結構藍綠勢均力敵，讓綠營為大罷免集中火力攻擊，新北市議員戴瑋姍、張維倩上午前往板橋國泰市場邀集民眾簽署罷免連署書，眾人大跳「阿罷之」、喊加油振奮士氣後，進入市場向採買的民眾請託。
張維倩受訪時表示，大罷免跟美國川普的關稅事件是不相干的，關稅是全球的危機，眾人皆知美中關係並不好，現在的藍白政黨就是親中、靠攏中國，大家都可以看到中國採取關稅障礙的方式與美國對抗，結果不會太好，但支持藍、白就是支持中國，支持中國就是創造關稅壁壘。新北市議員戴瑋珊表示，看到現今的情況罷免跟關稅並不衝突，而現在的立法院是個癱瘓的狀態，在應付國際變局的當下，需要一個更靈活、更團結一致的國會，才能抵抗對外的種種風波，由於國民黨在國會的行為是不合適，要把他們罷免，才能夠讓台灣更進步。
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