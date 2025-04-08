快訊

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

尹錫悅遭彈劾！南韓敲定「總統大選」這天舉行 當選者立即就任

經紀公司證實「廣末涼子對護理師施暴」 發道歉聲明暫停演藝工作

朱立倫呼籲綠營停止罷免 新北綠議員稱與關稅不衝突

聯合報／ 記者陳正興李定宇／新北即時報導
民進黨議員張維倩與新潮流議員戴瑋姍今於板橋國泰市場攜手罷團聯合掃街，要催第二階段連署書。記者陳正興／攝影
民進黨議員張維倩與新潮流議員戴瑋姍今於板橋國泰市場攜手罷團聯合掃街，要催第二階段連署書。記者陳正興／攝影

面對台灣可能陷入國際關稅戰危機，國民黨主席朱立倫昨呼籲民進黨應停止推動全台大罷免，強調國難當頭不應內耗。綠營議員張維倩及戴瑋姍表示，大罷免行動與關稅問題毫無關聯。

民進黨議員張維倩與新潮流議員戴瑋姍今於板橋國泰市場攜手罷團聯合掃街，要催第二階段連署書。

民進黨新北市議員張維倩對朱立倫的言論指出，大罷免行動與關稅問題毫無關聯。她認為美中對立升溫，中國以關稅手段反制美國，本就已對全球供應鏈造成壓力，藍白持續靠攏中國，等同助長中國關稅壁壘，對台灣經濟與主權發展無益。

議員戴瑋姍則表示，罷免與經濟挑戰並不衝突。戴也批評目前立法院長期陷入癱瘓狀態，唯有團結、有效率的國會，才是面對外部挑戰的真正關鍵。

民進黨議員張維倩與新潮流議員戴瑋姍今於板橋國泰市場攜手罷團聯合掃街，要催第二階段連署書。記者陳正興／攝影
民進黨議員張維倩與新潮流議員戴瑋姍今於板橋國泰市場攜手罷團聯合掃街，要催第二階段連署書。記者陳正興／攝影

罷免

延伸閱讀

批綠用惡罷掩飾執政無能 朱立倫譏柯建銘還想坐主位

提三主張籲開國是會議 朱立倫：將攜完整產業對策進場

批賴總統談判錯誤、無底線 朱立倫10日晚邀藍縣市首長開會

影／反惡罷 朱立倫批民進黨透過罷免掩蓋執政無能

相關新聞

朱立倫呼籲綠營停止罷免 新北綠議員稱與關稅不衝突

面對台灣可能陷入國際關稅戰危機，國民黨主席朱立倫昨呼籲民進黨應停止推動全台大罷免，強調國難當頭不應內耗。綠營議員張維倩及...

影／新北綠議員拜票式罷免 衝連署現場跳「阿罷之」

民進黨新北市議員張維倩與戴瑋姍今上午發起罷免行動，在板橋國泰市場聯合掃街促二階罷免連署份數。兩位議員選擇人潮密集、民眾互...

關稅壓境罷免戰熄火？學者點名「燕子」這樣做能助藍得分

新北6名藍委、4名綠委正面臨罷免考驗，近日新聞及輿論焦點頓時被關稅風暴給移轉，關稅案是否會成為翻轉罷免情勢的支點及變數，...

關稅風暴府院被罵爆 會成藍綠走下大罷免激戰的台階？

美國新關稅措施山雨欲來，股市已先重挫，府院慢半拍的應對，罵聲四起。行政院長卓榮泰邀朝野共商國是，在野批評政府「邊喊團結邊搞罷免」，質疑大罷免正當性的氛圍水漲船高，關稅風暴有可能成為大罷免藍綠的台階？

罷免活動扯出外一章 台中里長疑被恐嚇決提告追人

台中市西屯區大鵬里長邱清涼最近發現有人在網路群組中造謠，說他去收了罷免第四選區立委廖偉翔的連署書卻未上交。他原本不願意追...

台中罷免「雙綠委」拚二階今領表 何欣純：是否代表民意有疑慮

台中8名藍綠立委罷免案全數進二階，罷免綠委何欣純與蔡其昌的「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max，今前往中央選舉委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。