朱立倫呼籲綠營停止罷免 新北綠議員稱與關稅不衝突
面對台灣可能陷入國際關稅戰危機，國民黨主席朱立倫昨呼籲民進黨應停止推動全台大罷免，強調國難當頭不應內耗。綠營議員張維倩及戴瑋姍表示，大罷免行動與關稅問題毫無關聯。
民進黨議員張維倩與新潮流議員戴瑋姍今於板橋國泰市場攜手罷團聯合掃街，要催第二階段連署書。
民進黨新北市議員張維倩對朱立倫的言論指出，大罷免行動與關稅問題毫無關聯。她認為美中對立升溫，中國以關稅手段反制美國，本就已對全球供應鏈造成壓力，藍白持續靠攏中國，等同助長中國關稅壁壘，對台灣經濟與主權發展無益。
議員戴瑋姍則表示，罷免與經濟挑戰並不衝突。戴也批評目前立法院長期陷入癱瘓狀態，唯有團結、有效率的國會，才是面對外部挑戰的真正關鍵。
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