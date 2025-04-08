影／新北綠議員拜票式罷免 衝連署現場跳「阿罷之」
民進黨新北市議員張維倩與戴瑋姍今上午發起罷免行動，在板橋國泰市場聯合掃街促二階罷免連署份數。兩位議員選擇人潮密集、民眾互動頻繁的中和與板橋交界國泰市場為主場，希望在罷免行動進入尾聲之際，再次點燃市民參與熱情。
張維倩指出，這地區是她長期深耕、熟悉的選區，也是過去每逢選舉必定拜票的地方，擔心連署份數不如預期，因此以拜票精神希望旗開得勝。為罷免選區立委葉元之，因此在現場跳「阿罷之」鼓舞氣氛。
議員戴瑋姍也在現場與支持者互動熱絡，並強調自己作為民進黨在地的公民後盾，將會把所有資源與力量投入在這場罷免運動中。她表示民進黨要成為強而有力的公民側翼。
戴瑋姍指出，國泰市場向來為中和、板橋交界處的重要生活圈，來往買菜的市民、長輩、年輕家庭眾多，讓罷免資訊能迅速傳遞到每一個角落。距離罷免連署截止只剩下最後倒數時日，希望透過這次聯合掃街行動讓人民的聲音落實，成罷免目標。
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