關稅壓境罷免戰熄火？學者點名「燕子」這樣做能助藍得分

新北6名藍委、4名綠委正面臨罷免考驗，近日新聞及輿論焦點頓時被關稅風暴給移轉，關稅案是否會成為翻轉罷免情勢的支點及變數，藍綠各有隱憂。學者認為，執政團危機處理表現不佳，讓藍營找到攻擊破口。

雙北是罷免案指標熱區，新北6名藍委、4名綠委的罷免案正進入二階連署收件，有新北罷團幹部直言，進入二階熱度有消退一些，加上前陣子天氣不穩，都會影響出門簽連署書意願。

最近關稅議題發酵，罷免案的媒體關注度被稀釋，若後繼無力，罷免行動中途熄火，將功虧一簣。罷免藍委羅明才的「拔羅波」團隊強調，罷免行動是2024年底由公民自主發起，源自對立委表現的不滿，與美方關稅政策無關，近期連署人潮踴躍，未受關稅議題影響。

罷免要經歷三道關卡才能達陣，過程考驗續航力。新北綠營除了辦大型造勢拚場，各民代服務處也幫忙收件，最近民進黨議員也與罷團合體到市場衝刺連署，用意就是不要讓罷免案冷卻，拚4月底將二階連署書送進中選會。

綠營努力讓罷免案保溫，藍營反致大罷免，除了辦「還錢於民」政策說明會，也抓住關稅案衝擊工商業、股市等民怨，黨主席朱立倫帶頭串聯藍營縣市長反攻，和當家的綠營互別苗頭。

究竟關稅案會不會牽動大罷免發展，新北民進黨議員黃淑君說，這是不同層次的問題，清明連假過後，許多民眾交連署書一繳就是8、9份，家族聚會時每個人都簽了，不擔心關稅新聞壓過大罷免潮。

國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，藍營縣市長很快就動起來與企業界對話，也展開行動，尋求解方因應關稅衝擊，對照之下，中央此刻仍在政治操作，從事政治動員，關稅問題兵臨城下了還搞罷免，將離民心愈來愈遠。

一位不具名的政治學者坦言，大罷免已推到「路中間」，各罷免團隊時間緊迫，4月底前陸續截止送件，喊停難度高。該學者指出，雖然在野黨會趁關稅議題對民進黨發動攻擊，但罷免團體為自發性行動，自有節奏與策略，綠營會持續與罷團聯手，檯面上強化論述、檯面下與各團體協調合作。

中山大學榮譽教授廖達琪指出，大罷免雖非全民共識，但在部分青年群體中已形成強烈的抗爭意識，這些人並非股民，對關稅衝擊無直接感受，反而因「反共」情緒被動員起來，形成一股難以輕易停歇的力量。她提醒，若國民黨僅止於喊話「國難當頭」、缺乏清晰論述與說帖，難以說服選民接受暫停罷免的主張。

廖達琪分析，賴政府在此次危機事件的應變明顯失分，行政院與總統分工混亂、經濟部長面對質詢反應慢半拍，整體危機處理表現不佳，有讓國民黨找到攻擊破口。

文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，短期內罷免潮難喊停，但關稅議題確實為藍營創造反攻機會。他指出，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等藍營首長的實質行動已打開得分空間，國民黨若能進一步強化與拚經濟的連結，加上組織專業團隊、定期開記者會與中央抗衡，將有助於民意回流。

他也建議，台中市長盧秀燕應盡快加入操作節奏，藉此建立朝野「共赴國難」的具體對照，順著這個得分空間深入開展。

鈕直言，民進黨將罷免視為鞏固完全執政的最後一塊拼圖，不會輕言鬆手，眼下關稅衝擊、兩岸關係惡化與國內政治風暴三面作戰交織，若以政治操作為主軸，恐導致內外交困、政權信任基礎動搖。