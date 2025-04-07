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罷免活動扯出外一章 台中里長疑被恐嚇決提告追人

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市西屯區大鵬里長邱清涼在臉書上公布提告的報案單。圖／邱清涼提供
台中市西屯區大鵬里長邱清涼在臉書上公布提告的報案單。圖／邱清涼提供

台中市西屯區大鵬里長邱清涼最近發現有人在網路群組中造謠，說他去收了罷免第四選區立委廖偉翔的連署書卻未上交。他原本不願意追究，後來竟還接連接到恐嚇電話，威脅他若不交出來，要讓他「身敗名裂、選不上里長」為此，他向警方提出告訴，表示一定追究到底。市警六分局何安派出所已受理，並展開偵辦。

邱清涼今天說，他是國民黨籍的，哪裡有可能去罷免廖偉翔，網路上的謠言是故意製造紛亂，讓人以為他故意去收了連署書，卻不上交，是在阻礙罷免。

他說，廖偉翔上任一年建樹不少，不該被罷免，他尊重罷免團體的活動，但不曾參與，連所謂的連署書至今都還看過，哪來那些造謠的內容。也因此，他要提出妨害名譽和恐嚇等告訴，澄清自己清白，也追出幕後恐嚇和妨害他名譽的人。

罷免

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