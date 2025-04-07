罷免活動扯出外一章 台中里長疑被恐嚇決提告追人
台中市西屯區大鵬里長邱清涼最近發現有人在網路群組中造謠，說他去收了罷免第四選區立委廖偉翔的連署書卻未上交。他原本不願意追究，後來竟還接連接到恐嚇電話，威脅他若不交出來，要讓他「身敗名裂、選不上里長」為此，他向警方提出告訴，表示一定追究到底。市警六分局何安派出所已受理，並展開偵辦。
邱清涼今天說，他是國民黨籍的，哪裡有可能去罷免廖偉翔，網路上的謠言是故意製造紛亂，讓人以為他故意去收了連署書，卻不上交，是在阻礙罷免。
他說，廖偉翔上任一年建樹不少，不該被罷免，他尊重罷免團體的活動，但不曾參與，連所謂的連署書至今都還看過，哪來那些造謠的內容。也因此，他要提出妨害名譽和恐嚇等告訴，澄清自己清白，也追出幕後恐嚇和妨害他名譽的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言