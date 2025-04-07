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台中罷免「雙綠委」拚二階今領表 何欣純：是否代表民意有疑慮

聯合報／ 記者余采瀅黃寅／台中即時報導
罷免台中綠委何欣純與蔡其昌第一階段連署過關，罷團今前往中選會領取第二階段連署表格。圖／Max提供
罷免台中綠委何欣純與蔡其昌第一階段連署過關，罷團今前往中選會領取第二階段連署表格。圖／Max提供

台中8名藍綠立委罷免案全數進二階，罷免綠委何欣純與蔡其昌的「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max，今前往中央選舉委員會領取第二階段連署表格，Max現場宣示「罷何拔蔡」罷免行動的堅定決心，他並呼籲中選會秉持行政中立，切勿對人民行使公民權利設下政治障礙。

立委何欣純表示，罷免是民主機制的一部分，尊重民意與民主機制，但她在基層選區裡，從未看過任何連署攤位或連署組織，這些連署人從何而來？是否代表選區的真實民意？這是個疑問，且在一階連署時就出現數十個「死亡連署」，這樣的罷免案進入二階是否真能代表選區的民意，仍有疑慮。

立委蔡其昌辦公室副執行長林俊裕說，團隊將維持既定步伐，努力為民服務，繼續爭取建設、傾聽民意，相信台中市民的智慧。

「拔菜行動」、「不純下架」罷團發言人Max表示，罷免兩綠委第一階段連署已完成，反映台中民眾對何欣純、蔡其昌的高度反感與罷免意志，何欣純與蔡其昌長期無視基層聲音，逃避重大政策辯論，甚至涉及多起爭議行為，他們背離民意、迴避監督、喪失公信，已無法有效代表選區選民，罷免行動正是民意對其問責的具體展現。

Max強調，罷免無關政黨利益，完全基於對選民權益的捍衛與對政治倫理的堅持。罷團將持續推動第二階段連署，深入各地街頭社區，號召更多關心台灣未來的民眾加入，並呼籲中央選委會恪守職責、秉公辦理，勿雙重標準，更不應成為阻礙人民行使憲法權利的政治工具。

罷免

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