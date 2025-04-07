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卓榮泰邀三黨會商卻搞大罷免 黃國昌三度喊政府爭氣點

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「D-day倒數50小時，共抗關稅衝擊」記者會，黨團總召黃國昌（中）、副總召張啓楷（右）、幹事長陳昭姿（左）等人出席。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「D-day倒數50小時，共抗關稅衝擊」記者會，黨團總召黃國昌（中）、副總召張啓楷（右）、幹事長陳昭姿（左）等人出席。記者曾吉松／攝影

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰今天邀請朝野立委共同會商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，自己從今年初一再苦口婆心，希望賴清德總統以台灣為念，面對川普新政不能掉以輕心，結果民進黨只想選輸後翻桌，「這個政府爭氣一點好不好？」

美國先前宣布對台課徵32%對等關稅，卓榮泰今天邀請朝野立委共同會商，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會提出五大訴求，包括會議全程直播、行政院向國會提出專案報告、說明嚴正交涉進度與結論、簽訂台美雙邊貿易協定，還有擴大援助產業與勞工。

針對卓榮泰邀請朝野黨團會商關稅衝擊，民進黨卻又宣稱要全力投入大罷免，黃國昌受訪時表示，他早在今年初就苦口婆心，一再呼籲賴總統懸崖勒馬，「我當時恭請、敦請、拜託賴總統，以台灣為念以蒼生為念，面對川普新政，絕對不能掉以輕心」，結果民進黨政府正事不幹，滿腦子只想著恢復一黨專政，國會選輸想要再次翻桌。

黃國昌直言，控制行政、司法、考試、監察還不夠，民進黨想要再次控制立法院，如果沒有一個強而有力、監督政府的國會，人民到底還能指望什麼，難道要指望民進黨繼續控制立法院、護航亂花錢的行為撕裂社會，還是繼續指稱所有在野黨都是中共同路人。

黃國昌說，民眾黨願意不計較執政黨的抹紅抹黑，也不計較行政院召集黨團協商的權利，就是把國家利益放在第一、願意共同承擔責任，但是只拜託一件事情，隨後三度脫口「政府爭氣一點好不好」，不要滿腦子想著國會重選、民進黨立委柯建銘要當立法院長，「我拜託政府爭氣一點，看到政府這個樣子，大家不僅失望更是心痛。」

罷免

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影／對抗關稅衝擊政院邀朝野會商 黃國昌要求全程直播

民眾黨團向政院提五大訴求 全程直播簽訂台美貿易協定

美對台課32%稅…卓揆拋朝野共商 黃國昌批散漫、失能

影／川普關稅海嘯來襲 黃國昌：整個賴政府都在睡

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