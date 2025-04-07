停大罷免曹興誠稱詭計別上當 蔣萬安喊話：無內耗空間
川普對台祭出32％高關稅，國民黨立委籲執政黨「停止大罷免」 ，不過聯電創辦人曹興誠稱「這是詭計，大家不要上當」，並指關稅問題有許多時間和方法解決。台北市長蔣萬安也跳出來喊話賴清德總統，目前台灣沒有內耗空間。
另外，對於今天台股一開盤就下挫，重挫2000多點，很多股民昨天都失眠了，蔣萬安說，現在股市確實受到嚴重的衝擊，所以我想中央政府也必須給民眾更多、更大的信心，當然人民也希望在整個關稅談判當中，政府能夠談到對台灣最有利的條件。
蔣萬安說，目前美國高關稅政策下，台灣產業命脈、人民生計，都很有可能受到嚴重衝擊，目前台灣沒有內耗空間，就是必須全國團結以對，這是他非常堅定的立場。所以地方政府也願意來盤點各項政策工具，聆聽產業一線的心聲，來與中央合作，反應給中央，我們大家共度難關。
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