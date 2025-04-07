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台中罷綠委團體赴中選會領表 重申無關政黨利益

中央社／ 台北7日電

台中罷綠委團體今天赴中選會領取二階連署表格，罷免團體發言人強調，罷免行動是民間自主發起、無關政黨利益，預計立委蔡其昌罷免連署目標3萬份，何欣純4萬份。

台中「罷何拔蔡」罷免團隊上午北上中央選舉委員會，領取第二階段連署表格。

台中罷免行動團隊暫代發言人Max表示，第一階段連署完成反映台中民眾對於民意代表「不作為」的高度反應，今天站在中選會前不僅是為了台中選民，更是為了捍衛台灣民主尊嚴。

Max指出，立委何欣純與蔡其昌長期無視基層聲音，逃避重大政策辯論，甚至涉及多起爭議行為，使他們成為背離民意、迴避監督、喪失公信力的民意代表，已無法有效代表選區選民。

Max強調，罷免行動是民間自主發起、無關政黨利益，也無關黨派鬥爭，完全基於對選民權益的捍衛，也是對民主的負責任，未來將持續深入各地街頭社區，推動二階連署。

Max也呼籲，中選會應恪守職責、秉公辦理，勿雙重標準，更不應成為阻礙人民行使憲法權利的政治工具。

被問及二階連署目標，Max表示，意向書簽署相當熱烈，預計本週開始設立固定連署站收發，目標蔡其昌罷免連署要收到3萬份，何欣純則是4萬份。

至於國民黨中央或議員有無協助，Max說，藍營不管是民意代表或是基層支持者，都很熱心在找有意向連署的人，但民間自主能力還是要夠，才能有成果。

罷免

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