罷免江啟臣連署清明連假收件破3千 已達1萬3000
發動罷免國民黨立委台中市第8選區立法院副院長江啟臣團體「一罷擊臣」今天說明，目前已進入第二階段連署滿月，這次清明連假，4天之內再添3千份連署書，總數正式突破1萬3千，達標6成，距離最後目標，只差臨門一腳。
一罷擊臣團體表示，清明連假本該是休息陪伴家人的時刻，但對中8的志工朋友，這4天卻是一次又一次穿雨衣、撐帳棚、扛物資的戰役；每天早上8點開始準備，頂著寒風與春雨，在豐原主要幹道、圓環、菜市場、街角巷弄站點設攤，讓鄉親就近交件。
該團體說，從來沒有人看好他們，從草創時的5位山線發起人以及領銜人開始，第一階段8天突破門檻，第二階段破萬份，到現在清明連假收件破3千。
該團體表示，最後19天，關鍵倒數，他們請中選區民眾一起上場，一起衝線，為台灣、為山城、為下一代，親手完成這場歷史性罷免。
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