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大罷免添變數？罷團：兩回事 藍營：沒冷戰空間
大罷免第二階段倒數卅天，卅五件罷免泛藍立委喊出搶救，罷團經清明連假展開衝刺，目前已有九名藍營立委連署份數突破門檻的五成，本周起將陸續有選區達罷免成案門檻；對於美國總統川普祭出對等關稅措施，重創賴政府形象，被質疑可能成為大罷免變數，但罷團並不憂心，認為「這是兩回事」。
至於傳出多位國民黨立委擬調整步調改打冷戰，盼讓二階連署過不了，不過，國民黨提醒，以民進黨執政資源優勢，即使罷團連署不熱，內場早有準備，要通過二階輕而易舉，切不可心存僥倖，「沒有冷戰，只會熱戰」。
首波進入二階的十九名藍營立委罷免連署，將在五月二日起陸續截止造冊。據統計，已衝過達標門檻五成的九名藍營立委，包括羅廷瑋、徐巧芯、李彥秀、廖偉翔、賴士葆、黃健豪、涂權吉、廖先翔、傅崐萁。
但據了解，整體連署狀況不如預期，綠營近期也展開第二波「人民是頭家」行動，要求全台黨公職擴大舉辦三百場宣講，也與公民團體合作成立行動連署站。
藍營方面，傳出有藍營立委自行調整步調，像是都會區打熱戰，鄉村以降溫為先。不過，國民黨人士表示，基隆市長謝國樑罷免案先前在二階連署同樣獲外界與媒體高度關注、實際連署情況也冷，最後還是通過；藍營都應共同認知，若罷藍二階連署不理想，勢必會重挫賴清德威望及綠營士氣，只要執政黨介入連署，有了行政優勢，通過二階並非難事。
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