台中火車站前辦「民主童樂會」 罷團2天收近2千份連署書

台中6藍委全數進二階罷免，各罷團持續催二階連署書。台灣⼤台中發展協會、反共護台志⼯聯盟一連2天在台中火車站前廣場舉辦「456⺠主親⼦童樂會」現場除連署攤位，並有親子遊戲、舊物市集，吸引不少親子參與，更有不少人響應連署。全面罷免協會指出，兩天活動收集近2000份罷免連署書。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，多位網紅只會抹紅，但美國已宣布課台灣關稅達32%，但執政黨、行政院只會催大罷免的二階連署，但卻無法提出百工百業如何因應這波美國關稅海嘯，他說，台灣民眾的眼睛都是雪亮的，對於只會搞選舉、罷免活動的執政黨，置民生於不顧，民眾一定會唾棄！

「456⺠主親⼦童樂會」由台灣⼤台中發展協會、反共護台志⼯聯盟主辦，台中市全⾯罷免協會、好⺠⽂化⾏動協會及黃守達議員服務處協辦，一連兩天在台中火車站前廣場舉行，網紅「閩南狼」陳柏源、球評石明謹、立委張雅琳、中市議員黃守達及台中市各罷免團體皆到場參與。

「456⺠主親⼦童樂會」除有罷團設攤連署，現場也有旋轉木馬、吹泡泡等親子活動，吸引許多親子參加。一對視障夫妻得知這裡可連署，儘管行動不便，仍堅持出門來簽連署書。他們說，中國沒言論自由，沒宗教信仰，不能說真話，不願意讓中國人來統治台灣，過那樣生活，因此決定參與罷免。

網紅「閩南狼」陳柏源指出，反共應是台灣人的最大共識，遺憾的是卻看到國民黨多位立委選擇與中國站在一起，甚至配合中國干預台灣政治，包括在立法院亂刪預算，扮演中國在台灣的代言人。他呼籲，唯有靠人民的連署與行動，才能真正下架這些「舔共」的立委。

石明謹說，若無法讓不適任者下台，未來立委恐怕會認為只要當選，就能穩坐4年、無需問責。罷免是讓國家回到正軌、杜絕濫權的必要手段，人民應挺身而出，用選票糾正錯誤。