倒數20天！罷免黃建賓二階連署數過半 本人巧遇罷團微笑回應

台東罷免國民黨立委黃建賓二階連署進行中，將於4月25日截止收件，罷團「挫賓行動小組」指出，二階連署需要超過1萬1534人，團隊以1.5萬人為目標，直至今天收件達5767份，連署數過半。此外，罷團今日在台東市區遊行，途中巧遇黃建賓，黃面帶微笑，婉拒志工發言邀約，雙方人馬未發生衝突。

台東罷免國民黨立委黃建賓連署2月3日送中央選委會審查，3月初進入二階連署，人數要超過1萬1534人，考量部分連署書未能通過審查，團隊以1.5萬人至2萬人為目標，

5月4日是二階罷免連署的最後交件日，但工作人員需要時間編號造冊，所以訂於4月25日截止收件，罷團原本樂觀預估，4月中旬可望順利衝過門檻，但罷免連署先熱後冷，志工群利用清明連假擺攤宣傳，歷時一個月，今天才宣布跨過一半門檻，