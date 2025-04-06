羅明才罷團「拔羅波」總部開幕 為二階助攻

罷免大新店區國民黨立委羅明才的「拔羅波」團隊，今在新店舉行總部開幕，網紅四叉貓、台大退休副教授史英等人出席助陣，要為拚二階送件添柴火。

史英說，罷免團隊志工表現出勇氣與熱情，並引用魯迅《吶喊》一書中的序言「生而為人最悲痛的事情就是吶喊於曠野，而曠野並無回應」，他表示，即使面對來自不同方面的攻擊，志工們的行動已經引起了回應。

罷團領銜人吳柏瑋表示，罷免羅明才對新店的未來至關重要，即便面對黑暗勢力，志工們依然勇敢站出來，表達對民主的支持，這是值得讚揚的行為。

前議員曾柏瑜曾與羅明才競選立委，她說，新店過往被認為是深藍區，在新店要發出其他的聲音不容易，要特別感謝那些勇敢站出來的志工。曾強調，罷免羅明才並非基於政黨之分，而是汰換不適任立委。