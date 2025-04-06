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加拿大台人辦罷免連署 罷免書頻遭竊、遇「小粉紅」嗆聲

中央社／ 溫哥華5日專電
連署示意圖。圖／ingimage
連署示意圖。圖／ingimage

加拿大台灣人社團發起「楓起來霸爆」活動，透過擺攤、設站等多種形式呼籲僑胞參與第二階段罷免連署。推動罷免運動的義工說，期間遇到不少阻力，日前空白罷免書和回郵信封遭偷竊，還遇到「小粉紅」嗆聲的騷擾事件。

「楓起來霸爆」活動遍及多倫多、溫哥華、卡加立和蒙特婁4個大都會地區，透過快閃式的罷免連署站、友善店家常駐設點、大型造勢會等多種方式，傳播關於罷免運動的意義。

大溫哥華台灣同鄉會今天舉辦春宴，餐會後並舉行大罷免說明會，有100多人參與。溫哥華「楓起來霸爆」義工團組長Jens對於僑胞熱情相挺非常感動，他說，因為推動罷免過程不乏阻礙和騷擾，但這更凸顯踴躍發聲、支持台灣的重要性。

Jens表示，為了最大化連署效果，義工除了實體擺攤、現場收件外，也與在地友善店家合作，設置罷免書領取據點，但幾天前在多倫多一處商家擺放的所有空白罷免書、說明函、回郵信封和郵票全數遭竊，義工們的心血付之一炬。

他說，「因為是空白的，沒有個資洩漏的問題，但是所有文件都是義工們自掏腰包並花費時間完成的心血，遭人刻意偷竊，令人感到寒心。」這並非第一次資料遭竊，卻是規模最大的一次，已經報警處理。

Jens說，還有一些親共的「小粉紅」多次到攤位騷擾。「他們會故意挑釁或嗆聲，這令我們憂慮，雖然我們不至於像美國一些連署站的義工還要自費請保全，但我們也非常謹慎，希望保護所有義工的安全。」

加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）教授山人幸琪和一些台灣留學生也將從明天起在大學內設立罷免連署攤位。山人幸琪表示，這是進一步宣揚台灣民主的機會，「這不僅是台灣的內政，也涉及國際事務，因為台灣正受到中國的威脅，透過罷免活動能讓加拿大主流社會更認識台灣人希望國家正常化的信念，認識台灣堅守民主的可貴之處。」

加拿大聯邦、省和市級政府等十幾名官員和代表今天出席台灣同鄉會春宴，這些官員雖說不涉入罷免行動，但都讚揚台灣展現的自由民主風範，期盼深化加台關係。

最近中共環台軍演，加上世界衛生大會即將召開，駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣也趁機與現場加拿大官員交流，呼籲他們支持台灣。

加拿大4月底將舉行聯邦大選，大溫哥華台灣同鄉會會長吳清桂呼籲台裔移民踴躍投票，透過選票力量，讓加拿大重視台灣與台裔社區的聲音。

加拿大 罷免

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