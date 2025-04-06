罷團報警！布條被剪毀、志工遭辱落淚 羅廷瑋：不應有暴力對待

台中市罷免行動進入熱戰，罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的「敲羅行動」罷免團體今指出，昨天接連發生布條遭不明人士剪毀，並有志工遭人辱罵、恐嚇，讓現場志工備感壓力、落淚，罷團已報警處理。立委羅廷瑋表示，不知有此事發生，但每個人都可有自己的政治立場，不應該有任何暴力對待。

罷團「敲羅行動」表示，距離第2階段4月25日連署截止日時間逼近，但距離4萬份的連署目標，還差1萬7千份才可過關，志工抓緊時間擺攤宣傳，但一面懸掛在中區的罷免布條，前一晚才剛由志工掛上，未料隔天清晨就發現遭人惡意剪毀。該布條由志工合力設計、自費印製，本想喚起市民關注羅廷瑋罷免案，如今卻慘遭破壞。

另外，罷免團體志工昨晚在向上市場外擺攤，卻突遭一名機車男騎士辱罵與恐嚇，該男子對現場志工連續大罵髒話，離開後又嗆聲，讓志工感受遭威脅，目前已報警處理，並將提供事證提告恐嚇與公然侮辱。

罷團「敲羅行動」指出，投入罷免行動的志工多數是一般市民、學生、媽媽，甚至是上班族，他們白天上班、晚上擺攤，志工站在街頭面對不明威脅，非常艱辛，靠的是對民主的信念堅持，並希望下一代會更好。

罷團「敲羅行動」強調，目前還差約1萬7千份連署書才能安全過關，連署進度仍有壓力，現在急需更多民眾在關鍵時刻挺身出來簽連署書，減輕第一線志工的壓力。

立委羅廷瑋表示，不知有此事發生，若有此事鼓勵可以報警，他們也願意協助。他們常宣導民眾，每個人都可以有自己的政治立場，不應該有任何暴力對待。