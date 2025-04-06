罷免藍委二階連署 民進黨主攻青年族群

公民團體推動大罷免，清明假期把握遊子返鄉掃墓機會衝刺連署份數。民進黨青年部則在社群推出兩大企劃「反傅我在 民主加簽」及「真是藍不住」系列，透過年輕軟性與嗆辣風格並進的創意形式，主攻年輕族群催出罷免連署。

大罷免二階連署倒數，清明假期是二階收件截止前最後一個連續假期，罷團把握遊子返鄉掃墓機會，在各縣市衝刺連署份數。

民進黨與罷團分進合擊，民進黨青年部在清明連假前夕，前往台北車站發放2000份限量「清明反傅」斗方貼紙，鎖定路過準備返鄉的年輕族群，並邀請現場簽署全台罷免連署書。

民進黨青年部在清明連假期間也沒鬆懈，除了在社群推出兩大企劃—「反傅我在 民主加簽」及「真是藍不住」系列，透過年輕軟性與嗆辣風格並進的創意形式，吸引青年族群關注罷免連署，更規劃擴大辦理全台「人民是頭家」青年街頭宣講。

民進黨青年部主任黃聖文受訪表示，青年部社群平台推出一系列「反傅我在 民主加簽」串連企劃，不論是在愚人節以「你連『薯』了嗎？」貼文，提醒民眾簽連署不可以寫錯字外，也以「不同MBTI怎麼簽罷免」企劃，帶起年輕人對罷免連署的話題討論。黃聖文表示，後續也將推出更多社群規劃，吸引不同面向的年輕人關注。

民進黨青年部副主任吳奕柔表示，近期青年部推出「真是藍不住」系列，一一點名國民黨立委的荒誕言行，包括，坐擁豪宅的新北立委廖先翔刪砍社宅預算、桃園立委涂權吉刪砍陪產檢假預算等，揭露國民黨立委在國會為所欲為，藍白合力刪砍的補助預算影響每一位年輕人的日常生活。

民進黨青年部說，在罷免連署衝刺階段，將持續上街宣講總預算遭刪砍的情況，並開放路過民眾現場簽收罷免連署書。目前青年部國務青已至台北、台中及高雄的鬧區上街宣講，在倒數階段更將擴大辦理宣講，前往更多年輕人聚集的交通節點，主動出擊接觸尚未連署的民眾。

民進黨青年部呼籲，簽過第一階段罷免連署的年輕人，更要把握時間連署第2階段罷免，合力在4月底前衝破連署門檻，力挺第一線的公民團體。