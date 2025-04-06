衝刺二階罷藍民團、綠黨公職打熱戰 不怕關稅戰成變數

大罷免第二階段進入倒數30天，35件罷免藍營立委紛紛喊出搶救，罷團也趁這波清明連假展開衝刺，目前已有9名藍委連署份數突破門檻的5成，下周起將陸續有選區達罷免成案門檻；值此時刻，美國總統川普掀關稅戰，重創賴政府形象，儘管罷團認為影響不大，但後續效應仍待觀察。

全國大罷免進二階戰況來到「35：12」，首波進入二階連署的19名藍委，將在5月2日起陸續迎來造冊截止日。據統計，目前已有9名藍委的連署數量衝過最低門檻的50％，包括羅廷瑋、徐巧芯、李彥秀、廖偉翔、賴士葆、黃健豪、涂權吉、廖先翔、傅崐萁。

不過，目前整體連署狀況不如預期，民進黨中央黨部雖發動政策宣講助攻，成效卻不如「大港開唱」、反共音樂會強，挨批「要收割卻拿不出誠意」，但綠營近期也展開第二波人民是頭家行動，要求全台黨公職擴大舉辦300場宣講，也公民團體合作成立行動連署站，加強陸戰能量。

另一方面，部分罷團近來自立自強，鎖定清明連假返鄉熱潮，反共護台聯盟先鎖定台北車站展開「不斷電直播」，加強連署、宣傳，2天就收近2000份連署，罷團再透過傳統陸戰催出罷免份數，連假期間也有多名黨公職陪同掃街，讓罷團大為振奮，花東偏鄉地區也催出一定連署份數。

「經過清明連假，連署進度逐漸回到預期速度。」一名罷團人士指出，二階連署重點仍在陸戰，接下來將出動小蜜蜂、胖卡策略，總比定點宣講好，當前不是大家不願連署，而是是知道在哪連署，因此後續勢必要打巷戰，另個關鍵時間節點做是最後倒數階段，最後20天也將是收件高峰。

該人士預估，7日起將陸續有狀況較好的選區達到二階連署門檻，許多罷團更以13％為目標衝刺，但整體狀況仍舊「不容樂觀」；另有綠營人士表示，民進黨立院黨團已收到許多罷團邀約，基本上將全員出動，配合罷團宣講或當志工。

不過，近日川普對台課徵32%對等關稅，民進黨政府表現遭到質疑，各界更喊出國難當頭，朝野不該繼續政治算計，一定程度衝擊大罷免態勢。

一名罷團人士分析，人民不信任泛藍陣營是長期累積，而非單一事件而定，儘管綠營外交判斷失誤，也不等同支持泛藍陣營，且換人做是否比較好也不全人，因此關稅戰和大罷免基本上是「兩碼子事」，且罷免是由上到下，民進黨若此時喊停，反而會被民意反蝕。