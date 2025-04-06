南罷天志工團今從高雄啟程 展開全台罷免應援

一群「南罷天志工團」今早從高雄搭乘遊覽車出發，首站將前往台中市八個連署點，協助台中罷免團隊收件、造冊，昔日參與罷免韓國瑜的高市議員張博洋及發起人尹立到場送車，促成各地罷免藍委行動成功。

全台多處罷免國民黨立委的二階連署進入最後一個月衝刺時刻，曾參與罷免前市長韓國瑜的志工組成南罷天志工團，啟動全台罷免應援行動，今早從苓雅運動中心搭車出發，首站前往台中各區連署點，從沙鹿、潭子到台中市區，將協助罷免連署點現場收件，後續也將至全台各地投入擺攤連署。

志工團指出，2020年高雄前市長韓國瑜罷免行動之中，曾在50天內設置超過千次連署攤位，40萬份連署書，合格率達93％。罷免行動進入最後一個月，志工團至少會支援30個連署現場，並引入有造冊經驗的志工，協助大家在時限內完成造冊。