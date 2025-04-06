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南罷天志工團今從高雄啟程 展開全台罷免應援

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
曾參與罷免前市長韓國瑜的志工組成「南罷天志工團」，今天起啟動全台罷免應援行動。圖／台灣基進高市黨部提供
曾參與罷免前市長韓國瑜的志工組成「南罷天志工團」，今天起啟動全台罷免應援行動。圖／台灣基進高市黨部提供

一群「南罷天志工團」今早從高雄搭乘遊覽車出發，首站將前往台中市八個連署點，協助台中罷免團隊收件、造冊，昔日參與罷免韓國瑜的高市議員張博洋及發起人尹立到場送車，促成各地罷免藍委行動成功。

全台多處罷免國民黨立委的二階連署進入最後一個月衝刺時刻，曾參與罷免前市長韓國瑜的志工組成南罷天志工團，啟動全台罷免應援行動，今早從苓雅運動中心搭車出發，首站前往台中各區連署點，從沙鹿、潭子到台中市區，將協助罷免連署點現場收件，後續也將至全台各地投入擺攤連署。

志工團指出，2020年高雄前市長韓國瑜罷免行動之中，曾在50天內設置超過千次連署攤位，40萬份連署書，合格率達93％。罷免行動進入最後一個月，志工團至少會支援30個連署現場，並引入有造冊經驗的志工，協助大家在時限內完成造冊。

台灣基進議員張博洋說，罷團應謹慎應對藍白聯盟拿川普關稅當藉口，試圖用經濟衝擊來降低罷免的正當性，假意呼籲台灣團結：希望志工傳達，不是因為川普發動關稅戰所以台灣就不能發動罷免，正因為台灣需要更多優質立委協助國家因應國際變局，所以才需要罷掉胡作非為的親中立委。

「南罷天志工團」今早從高雄搭乘遊覽車出發，議員張博洋（右一）及尹立（右二）前往送行。圖／台灣基進高市黨部提供
「南罷天志工團」今早從高雄搭乘遊覽車出發，議員張博洋（右一）及尹立（右二）前往送行。圖／台灣基進高市黨部提供

志工 罷免 連署書

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