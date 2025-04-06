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美「對等關稅」壓境 藍白嘆綠仍在大罷免徒增社會對立

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北即時報導
民進黨黨公職近期在各地仍持續宣傳大罷免，盼各連署案都仍達標。圖／本報資料照片
民進黨黨公職近期在各地仍持續宣傳大罷免，盼各連署案都仍達標。圖／本報資料照片

美國總統川普宣布自4月9日起，對台灣實施32%「對等關稅」。國民黨立法院黨團今天表示，企業界感受最深，若明天股市暴跌，股民也會有直接感受，民進黨現仍未放棄大罷免，藍營只能被迫應戰；民眾黨立法院黨團則批，現正是團結對外時刻，民進黨應趕快踩煞車，不要再搞大罷免徒增社會對立。

美國總統川普對等關稅政策正式公布，台灣名列其中，徵收比例還不低，引發各界震撼。從新聞、社群到基層民眾通通炸鍋，不少人批評政府毫無作為，甚至還繼續搞大罷免；外界也關心，在美國對等關稅政策後，大罷免情勢將如何變化。

國民黨團書記長王鴻薇表示，仍以平常心持續走到市場、社區等前線宣講，以持續陸戰應對民進黨仍未放棄的大罷免，民團仍在收連署書，只是對遭提案罷免的立委來說比較辛苦，需要內外兼估，一方面在外要防止罷免，一方面在內也要做好立法院像近期專題報告等工作。她提到，企業界其實感受很深，若接下來訂單減少，民眾就會直接感受到；若明天股市真的暴跌，股民也會有直接感受。

民眾黨團副總召張啓楷指出，川普丟出高達32%高關稅的核彈，顯示我國長久以來對美國百依百順、甚至過於樂觀的政策錯誤，行政院長卓榮泰在此方面專業不足，整個行政團隊又熱衷於政治鬥爭，建議由企業界人士重新改組，因應高關稅的核彈戰爭。

張啓楷也說，民進黨政府應該趕快踩煞車，不要再撕裂台灣、發動大罷免徒增社會對立，現在要團結各行各業力量、所有政黨一致對外，趕快度過美國高關稅的困難戰役，「我們要為台灣共謀福利，不要再搞大罷免。」

川普 民進黨 罷免 美國 關稅

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