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避風頭改打冷戰？國民黨：二階一定過 沒有冷戰空間

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨新北市黨部除了上月「還錢於民政策說明會」反制罷免，也將進入巷弄舉辦小型政策說明會，全面反制。本報資料照片
國民黨新北市黨部除了上月「還錢於民政策說明會」反制罷免，也將進入巷弄舉辦小型政策說明會，全面反制。本報資料照片

罷免第二階段連署倒數計時，35件罷免藍委件數喊出告急，傳出多位國民黨立委擬調整步調改打冷戰，盼讓二階段連署過不了。不過，國民黨提醒，以民進黨執政資源優勢，即使罷團連署不熱，內場早已有所準備，要通過二階輕而易舉，切不可心存僥倖，「沒有冷戰空間」。

近期罷團傳出連署狀況不理想，連最有機會成案的選區都陷入困境，傳出藍委自行調整步調，改打冷戰，盼讓二階段過不了。黨內人士指出，實際到罷藍場合觀察，現場連署情況並不熱絡，由於各選區狀況不同，確實有藍委希望先低調以陸軍組織戰為主，等第二階段確定成案後再轉熱戰。

不過，黨內人士表示，基隆市長謝國樑罷免案先前在二階連署也是媒體高度關注、實際連署冷，最後還是通過；若罷藍二階連署不理想，勢必會重挫賴清德威望及綠營士氣，只要執政黨介入連署，有了行政優勢，通過二階並非難事。

國民黨表示，有了謝國樑經驗，一定會再三提醒黨籍立委「不要再僥倖」，「沒有所謂冷戰，從頭到尾都是熱戰」，現在就要當選戰規格在打，否則容易誤判形勢。

國民黨立委林沛祥也說，所有35位被罷免的藍委，不會認為冷戰是面對這次罷免的途徑，因為大家都有意識到，罷免案極有可能會進入第三階段投票，面對內鬥一流的民進黨政客，不能掉以輕心，「沒有冷戰，只會熱戰」。

冷戰 國民黨 罷免

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