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在深藍區遭罷免夾擊 綠營憂北市立委成民進黨全台最危險區

聯合報／ 記者林佳彣李承穎／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。本報系資料照。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。本報系資料照。

罷免浪潮來襲，民進黨中央盤算罷免6席藍委、再補選過6席，國會就能單獨過半，但民進黨內憂心，若1席立委被罷掉，就會打亂布局，其中北市罷免「雙吳」民進黨吳思瑤吳沛憶已通過第一階段，在北市藍大於綠結構下，若藍營熱戰激出同意票，恐怕是全台綠營最危險區域。

罷雙吳團體研擬4月8日第二階段領表，也正討論與其他縣市罷綠團體聯合領表，展現罷免氣勢，翌日就開始在北市擺攤，集中火力罷免。

民進黨內推估，吳思瑤所在的士林、北投選區選舉人數26萬7166人，同意票罷免25%門檻即6萬6792票，去年立委選舉3腳督，投給國民黨與新黨共10萬347票，投票率是74%，若以罷免率5成推估以上來算，有5萬以上的同意票基本盤。

至於吳沛憶所在的中正萬華選區去年立委選舉也是3腳督，選舉人數23萬3914人，罷免25%門檻為5萬8479人，當時投給無黨與國民黨共9萬6547票，投票率73%，罷免投票率推估5成，也有4萬以上同意票基本盤，兩選區都不能大意。

「仇恨值會是深層隱憂。」民進黨人士認為，國民黨為了反罷免而去罷免民進黨立委，說不出罷免雙吳的正當理由，惡意操作仇恨值，以吳思瑤為例，長期擔任立法院黨團幹部，在為黨中央力戰政策時，會激升仇恨值，變成藍綠對決的模式，「國民黨會防守北市被罷免藍委，但攻擊戰力一定是在2席綠委」。

另名黨內人士觀察，吳思瑤深耕選區，且選區偏綠是利多但士北長者多，有些人對罷免資訊不理解，就曾被帶去連署；至於吳沛憶中正區版圖偏藍，民進黨的組織盤較為薄弱，確實擔心吳沛憶狀況，但上屆該選區民進黨立委林昶佐也被罷免，但最終投票仍未過關，吳仇恨值沒有林高，還是可以樂觀。

他說，民進黨中央執政得小心避免犯錯，否則會引起這場大罷免的波動，尤其民眾黨在北市仍有前主席柯文哲聲勢，民眾黨也一直用柯文哲被羈押的仇恨協助國民黨，藍白合若聯合罷免雙吳，將是不可忽視的勢力。

民進黨北市黨部執行長陳嘉行分析，罷免投票的投票率低於總統大選，7成投票率幾乎不可能出現，所以要看雙方陣營的催票能力，意即「催票率」，若真的進入投票，屆時民進黨要盡量宣傳兩人的好，例如，吳沛憶長期關注婚姻平權、人權議題，吳思瑤則一直在文化教育議題深耕努力，要讓更多人出來投「不同意」反制報復性罷免。

陳嘉行直言，屆時民進黨要盡量讓自己人出來投票，只要對方投票意願低，我們意願高，以目前社會氛圍來看，國民黨可能連第一個罷免條件都無法完成。換言之，不同意罷免綠營立委的票也必然大於同意。二是兩個選區的在野黨各懷鬼胎，整合不易。

民進黨北市黨部主委張茂楠說，民進黨會傾巢而出維護兩位立委、做政績說帖，讓市民知道她們的認真。對於藍營惡罷，民進黨戰戰兢兢、不敢大意，要用台灣是最大公約數，「不是民進黨不能丟，而是台灣不能丟」反制惡罷免。

民進黨立委吳沛憶。本報系資料照
民進黨立委吳沛憶。本報系資料照

吳思瑤 吳沛憶 國民黨 民進黨 罷免

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