北市三姝反制罷免 藍營破解綠營「芯費不合」騙術

台北市藍軍反制大罷免浪潮，藍營評估北市5席進入罷免二階的國民黨立委，以徐巧芯、王鴻薇、李彥秀3姝較有風險，其中罷免方還針對徐巧芯過去在黨內初選「芯費大戰」作文章，企圖以「罷免徐巧芯，讓費鴻泰回來」分化藍營基層；北市黨部主委黃呂錦茹放話反擊「綠營一定支持自己人」，這種騙術，很容易識破。

黨部預估，李彥秀第5選區港湖區，2024年選舉人數31萬8085人，推估25%同意票門檻為7.9萬餘票；王鴻薇第3選區中山、北松山，選舉人數27萬7328人，門檻6.9萬餘票；徐巧芯第7選區信義、南松山，23萬4816人，門檻5.8萬餘票，3選區都得熱戰激出不同意票。

黨部分析，徐巧芯時常砲打中央，造成仇恨值高，但優勢在年輕族群，加上藍營信義區和南松山，根基本來就滿強的，尤其在北市信義區是深藍區。

至於徐巧芯在去年黨內初選時，與前立委費鴻泰的「芯費大戰」傷痕是否還未撫平？黨部主委黃呂錦茹說，大罷免第一階段連署的時候，她就發現有人在罷免連署站喊「把徐巧芯罷免掉，費鴻泰才能回來」以此分裂藍軍，但藍也放話，若把徐巧芯罷免，民進黨怎麼可能讓費鴻泰回來？一定是支持自己人，以此破解騙術。

徐巧芯表示，現在不少支持她的民眾，會出現「既然支持妳、就不需要去投罷免票」的誤解，實際上是要出門投下不同意罷免，有些支持者觀念還沒有轉過來，需加強力道翻轉。

另外，北市黨部也評估，王鴻薇也因打中央仇恨值不低，雖然在北松山很強，但中山區的版塊是綠稍大於藍，王鴻薇有自己的策略，譬如說市黨部每一季都有一次「慶生會」活動，王鴻薇都直接參與，而且把自己的選區，再分成區塊在經營，非常紮實。

黨部指出，至於李彥秀會被擔心去年當選是因港湖區泛綠分裂，但是，當時民進黨高嘉瑜9萬5千多票，台灣基進吳欣岱2萬6千多票，李彥秀當選，但也拿下11萬多萬，即便泛綠整合仍勢均力敵，最近已不時與最強母雞台北市長蔣萬安合體，以政策說話，更容易就讓人看到。

黃呂錦茹坦言，藍營的支持者比較理性，對反制罷免較不熱烈，會以選戰模式把投票率催出來，5立委的選區將輪流舉辦「問政說明會」，合體造勢也會展開，立委也紛紛自救辦「客廳會」，地方上大小活也動都參加。

王鴻薇表示，藍營5立委現正做「聯合文宣」，也會和蔣萬安一起合體，另建議合組「聯合後援會」，例如客家後援會或不同族群的後援會，把基層結合起來，採「選戰模式」聯合文宣、聯合造勢，5名藍委步調趨向一致，直接熱戰。