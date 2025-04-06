快訊

華航、長榮啟動客艙轉型 不等新機來也要提升競爭力

台股周一殺2000點也不無可能…資產配置極其重要！00950B適合長期投資人持有

新關稅引爆全球市場！川普發文稱「經濟革命」 2字喊話支持者

北市三姝反制罷免 藍營破解綠營「芯費不合」騙術

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前與國民黨立委李彥秀、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強合體，齊喊「台北隊加油」。本報資料照片
台北市長蔣萬安日前與國民黨立委李彥秀、賴士葆、王鴻薇、徐巧芯、羅智強合體，齊喊「台北隊加油」。本報資料照片

台北市藍軍反制大罷免浪潮，藍營評估北市5席進入罷免二階的國民黨立委，以徐巧芯王鴻薇李彥秀3姝較有風險，其中罷免方還針對徐巧芯過去在黨內初選「芯費大戰」作文章，企圖以「罷免徐巧芯，讓費鴻泰回來」分化藍營基層；北市黨部主委黃呂錦茹放話反擊「綠營一定支持自己人」，這種騙術，很容易識破。

黨部預估，李彥秀第5選區港湖區，2024年選舉人數31萬8085人，推估25%同意票門檻為7.9萬餘票；王鴻薇第3選區中山、北松山，選舉人數27萬7328人，門檻6.9萬餘票；徐巧芯第7選區信義、南松山，23萬4816人，門檻5.8萬餘票，3選區都得熱戰激出不同意票。

黨部分析，徐巧芯時常砲打中央，造成仇恨值高，但優勢在年輕族群，加上藍營信義區和南松山，根基本來就滿強的，尤其在北市信義區是深藍區。

至於徐巧芯在去年黨內初選時，與前立委費鴻泰的「芯費大戰」傷痕是否還未撫平？黨部主委黃呂錦茹說，大罷免第一階段連署的時候，她就發現有人在罷免連署站喊「把徐巧芯罷免掉，費鴻泰才能回來」以此分裂藍軍，但藍也放話，若把徐巧芯罷免，民進黨怎麼可能讓費鴻泰回來？一定是支持自己人，以此破解騙術。

徐巧芯表示，現在不少支持她的民眾，會出現「既然支持妳、就不需要去投罷免票」的誤解，實際上是要出門投下不同意罷免，有些支持者觀念還沒有轉過來，需加強力道翻轉。

另外，北市黨部也評估，王鴻薇也因打中央仇恨值不低，雖然在北松山很強，但中山區的版塊是綠稍大於藍，王鴻薇有自己的策略，譬如說市黨部每一季都有一次「慶生會」活動，王鴻薇都直接參與，而且把自己的選區，再分成區塊在經營，非常紮實。

黨部指出，至於李彥秀會被擔心去年當選是因港湖區泛綠分裂，但是，當時民進黨高嘉瑜9萬5千多票，台灣基進吳欣岱2萬6千多票，李彥秀當選，但也拿下11萬多萬，即便泛綠整合仍勢均力敵，最近已不時與最強母雞台北市長蔣萬安合體，以政策說話，更容易就讓人看到。

黃呂錦茹坦言，藍營的支持者比較理性，對反制罷免較不熱烈，會以選戰模式把投票率催出來，5立委的選區將輪流舉辦「問政說明會」，合體造勢也會展開，立委也紛紛自救辦「客廳會」，地方上大小活也動都參加。

王鴻薇表示，藍營5立委現正做「聯合文宣」，也會和蔣萬安一起合體，另建議合組「聯合後援會」，例如客家後援會或不同族群的後援會，把基層結合起來，採「選戰模式」聯合文宣、聯合造勢，5名藍委步調趨向一致，直接熱戰。

徐巧芯 李彥秀 王鴻薇 罷免 費鴻泰

延伸閱讀

各國急因應川普關稅 徐巧芯：唯賴清德要大家享受音樂

指內閣應對關稅記者會郭智輝淪立牌 王鴻薇拋改組內閣

關稅戰來了! 徐巧芯籲賴總統專心治國不要再搞惡罷

台中惡罷退散宣講挺羅廷瑋 徐巧芯批「民進黨輸不起」

相關新聞

在深藍區遭罷免夾擊 綠營憂北市立委成民進黨全台最危險區

大罷免浪潮來襲，民進黨中央盤算罷免6席藍委、再補選過6席，國會就能單獨過半，但民進黨內憂心，若1席立委被罷掉，就會打亂布...

北市三姝反制罷免 藍營破解綠營「芯費不合」騙術

台北市藍軍反制大罷免浪潮，藍營評估北市5席進入罷免二階的國民黨立委，以徐巧芯、王鴻薇、李彥秀3姝較有風險，其中罷免方還針...

猛打葉元之後果…綠營憂這席綠委變仇恨值轉移對象

大罷免浪潮愈演愈烈，新北市第7選區（板橋東區）國民黨立委葉元之上次選舉僅贏對手1.35%，選民結構藍綠勢均力敵，讓綠營集...

新北最危險？ 張宏陸：罷免連署偽造多 法律戰全面阻止惡罷

大罷免有12名民進黨立委通過第一階段，新北第6選區（板橋西區）雖向來綠大於藍，但民進黨立委張宏陸本屆僅贏對手國民黨林國春...

憂反傅崐萁勢力合流 藍不掉以輕心

花蓮是「鐵藍區」，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁是綠營「擒賊先擒王」的罷免首要目標，藍營指出，以去年立委選舉推估，要達同意...

北市5藍委熱戰 激出不同意票

35名藍委進入罷免第二階段連署，台北、台中等地都有綠營操作立委的「仇恨值」，北市藍營透露，反制大罷免，不僅北市5藍委會採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。