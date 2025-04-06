新北最危險？ 張宏陸：罷免連署偽造多 法律戰全面阻止惡罷

大罷免有12名民進黨立委通過第一階段，新北第6選區（板橋西區）雖向來綠大於藍，但民進黨立委張宏陸本屆僅贏對手國民黨林國春2.61%，民進黨內評估，若張宏陸進入罷免投票，相對綠營新北其他選區有風險。

張宏陸說，已經向地檢署提告連署涉嫌偽造文書等罪，希望透過法律戰全面阻止沒有道理的惡罷。

張宏陸去年立委選舉以7萬8847票（48.99%）贏過國民黨林國春的74652%（46.38），司法改革黨的黃淑珍拿下7,450票（4.63%），張領先幅度不多，也因此在大罷免浪潮掀起時，該選區被藍營視作首要鎖定目標之一。

板橋西區選舉人口22萬餘人，罷免人口同意門檻要超過25%也就是5萬5504人，本屆藍營在本區拿下7萬4652票，以當時板橋西區投票率74%左右，若藍營總動員催出支持者，若投票率55%，保底可拿5萬5989，有機會超過門檻，綠營同樣不敢大意。

對比藍營連署高良率，綠營立委的連署提議案件不合格率偏高，第一階段包括張宏陸、蘇巧慧、李坤城等都要補件，日前剛出爐的補件審核，蘇巧慧補件1705件中不符規定仍有772件、張宏陸1744件中不符規定有532件，不合格率仍分別有45%、30％，對比北市綠委不合格率不到20％，不合格率依然偏高。

張宏陸指出，他這選區的罷免案，第一次提議連署死亡連署高達180位，補件時還是有超過50個，兩次不合格率都超過30%，擺明國民黨抄名冊死性不改。

張宏陸說，先前也有媒體拍到罷免張宏陸人員說「寫錯的自己拿回來抄」，都是罪證確鑿的證據，目前已經向地檢署提告包括違反偽造文書等諸多罪名，希望透過法律戰全面阻止沒有道理的惡罷。

綠營人士雖認為，國民黨抄名冊比例高，進入第二階段可能有困難，卻也不敢大意，持續仍緊盯藍營動作。民進黨目前仍定調全力助攻罷免藍委的公民團體，新北市目前已有58處公職服務處協助全台罷免藍委的公民團體連署，也有不少議員親上街頭助陣。