猛打葉元之後果…綠營憂這席綠委變仇恨值轉移對象

大罷免浪潮愈演愈烈，新北市第7選區（板橋東區）國民黨立委葉元之上次選舉僅贏對手1.35%，選民結構藍綠勢均力敵，讓綠營集中火力攻擊。葉元之表示，他是去年大家一票一票選上的，身上背負著選民的付託，會把立委的工作做好。

不過，民進黨地方黨務人士指出，大罷免進入白熱化，仇恨值轉移相當容易，以新店區罷免藍營立委羅明才為例，同選區綠營議員陳乃瑜就遭到羅明才支持者反噬也被提罷免；板橋小小地方就有兩個選區，打葉元之愈用力，藍營動起來的話，隔壁的張宏陸可能成為藍營支持者宣洩對象，難完全置身事外。

板橋東區向來是藍略大於綠，不過近年界線愈趨模糊，堪稱是新北搖擺區，2024立委大選，國民黨葉元之以7萬8134票（46.11%）小贏對手民進黨羅致政7萬5841票（44.76%），小民參政歐巴桑聯盟的劉書婷拿下1萬15479票（9.13%）。

藍營內部評估，板橋東區選舉人口23萬餘人，罷免門檻同意票必須超過25%，也就是5萬8281票，罷免投票率保守估計在55%，也就是大罷免進入投票，綠營基本盤可能還有5萬6左右，若能吸引小歐盟1萬5票的2成以上就能達到門檻，必須激出葉元之去年得票的7成5、約5萬8千張不同意票才保險。

藍營人士憂心，葉元之個性較要強，之前常上政論節目捍衛黨，也成仇恨值來源，加上本屆立委選舉險勝之姿過關，若1不慎，確實容易遭罷免，尤其與板橋部分藍營議員之間心結待解，須化干戈為玉帛，才能激發動員投票量能力。

國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，板橋東區藍綠板塊相當接近，葉元之壓力確實比較大，上次黨中央舉辦的「反惡罷．護民主」還錢於民政策說明會，選在板橋東區，就是希望以此地為根據，展開全面反攻。

「以最高規格應戰新北6席藍委罷免案。」黃志雄指出，已假定二階都會通過，展開反制罷免布局，近期黨公職從里長到議員，已動員將展開數百場小型說明會，走進巷弄宣傳藍委政績與理念，希望催出支持者出門投下不同意票，避免立院淪綠營禁臠，以「最壞打算、最好準備」應戰。