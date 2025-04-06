東京辦罷免連署 兼為台灣發聲

中央社／ 東京5日專電

民間醞釀罷免國民黨立法委員的連署行動，今天在東京原宿登場。一場名為「罷免就來東京罷」的快閃連署站活動由在日台僑團體「美麗島人會」主辦，今天中午過後12時半在車水馬龍的原宿表參道附近展開，活動尚未開始就有多人排隊。原本活動預定下午6時結束，但因情況踴躍，延長到7時。

藝人鄭家純到場擔任志工，在會場指引民眾如何正確填寫連署書。她在受訪時表示，原本預期一個下午頂多收 20幾份，結果人數超乎預期，讓她非常感動。

美麗島人會會長林省吾受訪時表示，在東京舉辦罷免第2階段連署活動，主要是為了服務旅日鄉親，而且連署書將由罷團志工直接帶回台灣，比較安心。另一個目的是希望在日本為台灣發聲。他說：「長年旅居日本的台灣鄉親想為台灣做點事，這是個良機，要藉由簽署罷免連署向國際表達『台灣不親中』，這很重要。」

台南市前觀旅局長郭貞慧今天擔任這場活動的媒體宣傳，看到活動展開不到一個小時就收到近百份連署書的情況，她感到很欣慰。

她表示，台灣正處於危急存亡之際，台灣人民有這樣的共識，今天有很多來自東京以外地區的民眾，希望把這種熱情迴響至台灣，讓台灣的年輕人趕快站出來積極響應。

前來參與連署的台僑大部分旅居東京或東京近郊，但也有人像旅居日本約10年的YouTuber「新潟越後老姫」一樣遠道而來，包括從關東地區的群馬縣前來。老姫開車將近6個小時來到東京參與罷免連署活動，還帶了一隻古代牧羊犬和兩隻馬爾濟斯犬。此外，有一位女士雖然自己的戶籍地無人可罷，但收集了6位旅日南投選民的連署書前來。

罷免

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