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憂反傅崐萁勢力合流 藍不掉以輕心
花蓮是「鐵藍區」，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁是綠營「擒賊先擒王」的罷免首要目標，藍營指出，以去年立委選舉推估，要達同意票門檻不容易，傅崐萁仍占優勢，但不能掉以輕心，若反傅勢力合流，要有進入投票的最壞打算。
國民黨內評估，花蓮縣本屆立委選舉人數19萬3766人，去年立委投票率約6成7，民進黨張美慧獲得5萬1732票，傅崐萁則有6萬8786票；罷免同意票25%門檻、4萬8442票，罷免投票率約5成5到6成，綠營同意票基本盤會落在在4萬2千票到4萬6500票左右，還有一段距離。
黨內人士分析，綠營將傅崐萁列入頭號目標，在各地炒作「罷免XXX，就是罷免傅崐萁」，還惡意利用司法鬥爭、府院黨集體到花蓮宣講抹紅，不停炒熱罷傅氣氛，但光靠綠營支持者要罷免傅崐萁難度較高，因此罷團努力爭取無黨或是淺藍支持。
黨內人士舉例，無黨籍花蓮縣議長張峻公開力挺罷免傅崐萁，在花蓮政壇掀起波瀾，政治世家的議員魏嘉賢也力挺「葉霸」老師葉春蓮，兩人都出走國民黨，被視為反傅勢力重要力量，若張、魏聯手實力不容小覷。
但也有藍營人士認為，張峻反傅已久，仍無法影響藍營支持者意向，去年選舉傅崐萁仍以得票率53%過半勝出，不過魏嘉賢年輕、形象不錯且曾任兩屆花蓮市長，以無黨身分參選本屆議員，拿下選區第一高票，若魏嘉賢跟進罷傅，後座力將比張峻大得多，不過，若真表明支持罷免，恐也傷及原本支持他的藍軍。
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