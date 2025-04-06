聽新聞
0:00 / 0:00

憂反傅崐萁勢力合流 藍不掉以輕心

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者黃仲裕／攝影
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。記者黃仲裕／攝影

花蓮是「鐵藍區」，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁是綠營「擒賊先擒王」的罷免首要目標，藍營指出，以去年立委選舉推估，要達同意票門檻不容易，傅崐萁仍占優勢，但不能掉以輕心，若反傅勢力合流，要有進入投票的最壞打算。

國民黨內評估，花蓮縣本屆立委選舉人數19萬3766人，去年立委投票率約6成7，民進黨張美慧獲得5萬1732票，傅崐萁則有6萬8786票；罷免同意票25%門檻、4萬8442票，罷免投票率約5成5到6成，綠營同意票基本盤會落在在4萬2千票到4萬6500票左右，還有一段距離。

黨內人士分析，綠營將傅崐萁列入頭號目標，在各地炒作「罷免XXX，就是罷免傅崐萁」，還惡意利用司法鬥爭、府院黨集體到花蓮宣講抹紅，不停炒熱罷傅氣氛，但光靠綠營支持者要罷免傅崐萁難度較高，因此罷團努力爭取無黨或是淺藍支持。

黨內人士舉例，無黨籍花蓮縣議長張峻公開力挺罷免傅崐萁，在花蓮政壇掀起波瀾，政治世家的議員魏嘉賢也力挺「葉霸」老師葉春蓮，兩人都出走國民黨，被視為反傅勢力重要力量，若張、魏聯手實力不容小覷。

但也有藍營人士認為，張峻反傅已久，仍無法影響藍營支持者意向，去年選舉傅崐萁仍以得票率53%過半勝出，不過魏嘉賢年輕、形象不錯且曾任兩屆花蓮市長，以無黨身分參選本屆議員，拿下選區第一高票，若魏嘉賢跟進罷傅，後座力將比張峻大得多，不過，若真表明支持罷免，恐也傷及原本支持他的藍軍。

傅崐萁 張美慧 罷免 魏嘉賢

延伸閱讀

大罷免沒召集人…曹興誠：傅崑萁是召集人 逼出大家怒氣

影／大甲媽遶境隊伍進彰化 傅崐萁夫妻步行到大肚：大家一定要團結

獨／傅崐萁低調現身鎮瀾宮 痛批民進黨敗家敗國將人民推向戰火

花蓮議長挺罷免傅崐萁！魏嘉賢：尊重想法 坦言規畫選縣長

相關新聞

反制罷免來勢洶 綠點名危險區

民進黨發起大罷免，但國民黨反制熱戰已起，綠營憂心，北市幾個選區在藍大於綠的選票結構下，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶恐是全...

北市5藍委熱戰 激出不同意票

35名藍委進入罷免第二階段連署，台北、台中等地都有綠營操作立委的「仇恨值」，北市藍營透露，反制大罷免，不僅北市5藍委會採...

憂反傅崐萁勢力合流 藍不掉以輕心

花蓮是「鐵藍區」，但國民黨立法院黨團總召傅崐萁是綠營「擒賊先擒王」的罷免首要目標，藍營指出，以去年立委選舉推估，要達同意...

全台大罷免清明連假彰化快閃行動 連署書成長三倍

彰化縣罷免立委謝衣鳯民間團體在清明連假期間衝二階連署，到人流量大的公共場所設點，還到北斗知名潤餅皮攤位宣傳，兩小時就完成...

大罷免沒召集人…曹興誠：傅崑萁是召集人 逼出大家怒氣

國民黨籍立委涂權吉罷免連署進入第2階段，將於5月初達到門檻3萬872份，罷團今公布二階已達2萬份，不過目標衝到4萬份，因...

美加徵關稅是否影響罷免 曹興誠：不要被轉移焦點

美國對國際加徵關稅，不過大罷免也未停歇，行政院長卓榮泰希望下周可以召集朝野來討論，但國民黨現在開出的一些條件，說不可能一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。