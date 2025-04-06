北市5藍委熱戰 激出不同意票

35名藍委進入罷免第二階段連署，台北、台中等地都有綠營操作立委的「仇恨值」，北市藍營透露，反制大罷免，不僅北市5藍委會採「區域聯防」相互支援，與「最強母雞」市長蔣萬安合體，也會與不分區立委串連，擴及到中部地區為反惡罷站台。

北市5席藍委中以徐巧芯、王鴻薇和李彥秀3姝被視為較危險名單，徐、王因常砲打中央，仇恨值高，李彥秀則因去年當選原因之一是泛綠分裂，被綠營視為有可乘之機。

國民黨北市黨部預估，李彥秀港湖選區去年選舉人數31萬8085人，推估25%同意票門檻為7.9萬餘票；王鴻薇中山、北松山選區27萬7328人，門檻6.9萬餘票；徐巧芯信義、南松山選區23萬4816人，門檻5.8萬餘票，3選區都要有進入最後投票準備，要熱戰激出不同意票。

黨部主委黃呂錦茹說，信義、南松山藍營根基很強，大罷免一階連署時，她就發現有人喊「把徐巧芯罷免掉，費鴻泰才能回來」，以此分裂藍軍，但藍也喊話，若把徐罷免，民進黨怎麼可能讓費回來？以此破解綠營騙術。

徐巧芯表示，現在不少支持她的民眾，會出現「既然支持妳、就不需要去投罷免票」的誤解，實際上是要出門投下不同意罷免，有些支持者觀念還沒有轉過來，需加強力道翻轉。

北市黨部也評估，王鴻薇雖然在北松山很強，但中山區的版塊是綠稍大於藍。王鴻薇說，5名立委正做「聯合文宣」，也會和蔣萬安一起合體，另建議合組「聯合後援會」，採「選戰模式」聯合造勢，5人步調趨向一致，直接熱戰「抗罷」。

台中6席藍委罷免案都進入二階，中六選區立委羅廷瑋是最明顯箭靶，不僅連署進度最快，也頻被爆負面消息，且過去選區前三屆立委都由民進黨勝選，綠營議員瞄準立委補選，積極推動罷羅，加上羅被視為台中市長盧秀燕子弟兵，罷羅成功更能重創盧的2028之路。

藍營人士認為，羅廷瑋不是正藍軍出身，曾宣傳反服貿，要關注是否有足夠藍營支持者反罷？但美國祭重關稅後基層民眾普遍反罷，看好台中6席藍委應都不會被罷掉。