反制罷免來勢洶 綠點名危險區

民進黨發起大罷免，但國民黨反制熱戰已起，綠營憂心，北市幾個選區在藍大於綠的選票結構下，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶恐是全台最危險區。另如新北板橋區要罷藍委葉元之，恐衝擊同區綠委張宏陸，賴清德總統子弟兵、台南立委林俊憲罷免連署也過一階，南北牽動不能小覷。

民進黨內盤算，只要罷免6席藍委、再補選上6席，國會就能以57席單獨過半，但黨內人士直言，12名綠委陸續通過第一階段罷免連署，只要有1席立委被罷免，恐怕打亂原本布局。

黨內推估吳思瑤所在的士林、北投選區選舉人數26萬7166人，罷免同意票25%門檻即6萬6792票，去年立委選舉投給國民黨與新黨共10萬347票，以罷免投票率5到6成推估，藍營至少能號召5萬以上同意票基本盤。

吳沛憶所在的中正、萬華選區選舉人數23萬3914人，罷免門檻為5萬8479人，以去年投給無黨與國民黨共9萬6547票推估，也有4萬以上同意票基本盤。

民進黨北市黨部執行長陳嘉行分析，若真的進入投票，屆時要盡量宣傳兩人的好，要看雙方陣營的催票能力，讓更多人出來投不同意票，反制報復性罷免。

「仇恨值會是深層隱憂。」黨內人士認為，像吳思瑤長期擔任立法院黨團幹部，為黨中央力戰政策時，也激升仇恨值，北市藍營除防守藍委，也一定會全力攻擊「雙吳」這2席綠委，尤其民眾黨也一直用前市長柯文哲被羈押的仇恨暗助藍營，藍白若聯手是不可忽視勢力。

新北板橋區藍綠立委都通過罷免一階，國民黨葉元之在板橋東區，因對手羅致政醜聞纏身，以1.35%險勝，是藍營罷免危險名單之一。板橋西區雖向來綠大於藍，但民進黨立委張宏陸去年僅贏國民黨林國春2.61%，也是綠營評估新北罷免最有風險區。

民進黨務人士指出，板橋小小地方就有兩個選區，打葉元之愈用力，隔壁的張宏陸可能成為藍營支持者宣洩對象，難完全置身事外。張宏陸說，死亡連署等偽造名單多，他已向地檢署提告，要用法律戰阻止沒道理的惡罷。

至於民進黨本命區台南，立委林俊憲、陳亭妃和王定宇都面對2026年市長初選，但林、王日前也過罷免一階連署，林俊憲日前意有所指說，為何偏偏挑中他和王定宇？幕後主使者是誰？是否在為市長選舉排除障礙？

黨內人士認為，林俊憲一席話讓黨內議論紛紛，但任何可能都不能排除，現階段不應以陰謀論聯想，否則北部已很危險，本該穩定的南部又內鬥，恐讓罷免之火延燒。