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清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

全台大罷免清明連假彰化快閃行動 連署書成長三倍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣罷免團體謝衣鳯團體清明連假期間到人潮多的公共場所宣傳，邀請民眾參加連署。圖／彰化縣罷免團體謝衣鳯團體提供
彰化縣罷免團體謝衣鳯團體清明連假期間到人潮多的公共場所宣傳，邀請民眾參加連署。圖／彰化縣罷免團體謝衣鳯團體提供

彰化縣罷免立委謝衣鳯民間團體在清明連假期間衝二階連署，到人流量大的公共場所設點，還到北斗知名潤餅皮攤位宣傳，兩小時就完成50分連署，估計連假期間每天至少拿到600分連署，幾乎是平日三倍，可望跨過二階連署門檻。

彰化縣區域立法委員政治版圖綠大於藍，4席立委僅謝衣鳯是國民黨籍。「全台大罷免」彰化縣罷免謝衣鳯民間團體運作迄今，謝衣鳯不願隨之起舞、受之話柄，從未評論也不回應，對於清明連假罷團展開快閃，謝衣鳯陣營仍保持低調沒回應。

彰化縣罷免團體謝衣鳯團體二階連署目標至少2萬7千分連署書，除在第三選區的溪湖等3鎮及謝衣鳯家鄉溪州鄉等地設固定連署站，並與「彰化小佛公民陣線」、「罷免缺衣不可」等團體並肩作戰，清明連假到北斗大菜市、溪湖糖廠等人潮多的地方設置10處快閃據點，每天收到600到700分連署書，比平日100至200分多三倍。

彰化罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，初步統計二階完成6000多份連署書，距離目標還有一段距離，他希望達到3萬5千分連署，大家都能走出來簽下罷免同意書，拿起筆就能阻止國會亂象，守護台灣民主。

罷免

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