大罷免沒召集人…曹興誠：傅崑萁是召集人 逼出大家怒氣
國民黨籍立委涂權吉罷免連署進入第2階段，將於5月初達到門檻3萬872份，罷團今公布二階已達2萬份，不過目標衝到4萬份，因此還需要大家站出來。聯電創辦人曹興誠表示，台北看起來沒什麼問題，而桃園非常有希望，希望加把勁。
連假第3天雖下雨，不過仍有約500人參加楊梅錫福宮前的罷免宣傳活動，罷免涂權吉領銜人Rick表示，昨天已經達到2萬份，不過目標衝到4萬份，加上造冊需要15天作業時間，因此預計4月20日要再收集2萬份，不過上周天氣不好，因此進度有些落後，但連假大家返鄉有慢慢回升，希望可以持續加溫，讓大家站出來連署。
曹興誠今出席受訪說，藍營對大罷免比較沒有訴求，而他們訴求很清楚，就是保衛台灣，不能讓藍白立委亂搞把台灣送給中國，大家對於訴求很有熱情，所以這次大罷免應該是很樂觀。
那對於有一份數據顯示，現在35區裡面大概有8至10區有過半，是不是有些緊急，曹說，其實他也不太清楚，但志工聯盟就是一直提供各種資源，比如提供胖卡等各種資源，那這次罷免好處是說都是民團自動自發的，所以覺得情況應該是滿樂觀的。
至於各地情況如何，曹表示，其實各罷團才知道，但這次罷免活動並沒有什麼總指揮及總策畫，人家說他召集人，但召集人是立委傅崐萁，他把大家怒火都召集出來，所以要給他這個封號，總召集人是傅崐萁。
曹興誠也說，2018年中共修改憲法，台灣是中華人民共和國不可分割國土，台灣從廟公變乞丐，只要反對的同志就是台獨，台灣每個人在中共眼裡都是台獨，所以這次罷免一定要成功，不要一年花1000萬養這些踐踏台灣的立委摧毀國家。
政治工作者周軒表示，罷免涂有3個好處，第一可以罷免亂砍預算的不專業立委，第二，可以讓年輕人有好典範，不會讓有些立委在立院當小丑，最後可以罷免掉總召傅崐萁，因為他帶團去中國，現在立委都聽他的，不能讓他作威作福，因此霸涂就是罷傅。
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