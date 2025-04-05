美加徵關稅是否影響罷免 曹興誠：不要被轉移焦點

美國對國際加徵關稅，不過大罷免也未停歇，行政院長卓榮泰希望下周可以召集朝野來討論，但國民黨現在開出的一些條件，說不可能一手遞橄欖枝一手拿棍子，希望大家可以停止來大罷免。聯電創辦人曹興誠今出席罷免宣傳活動被問到關稅戰是否影響大罷免時表示，國家利益最重要的是罷免，不要被轉移焦點。

國民黨籍立委涂權吉罷免連署進入第2階段，罷團今舉行宣傳活動，關於關稅問題，曹興誠說，中國國民黨如果不改名成台灣國民黨，沒有資格再講任何事情，明明就是替中國在講話，有什麼資格來管台灣的事情，台灣關稅高低，乾你什麼事對不對？

曹說，今天這個大罷免活動就是讓大家了解，國民黨所做所為是出賣台灣的，他對台灣基本的關心都是假的，先改名再來討論，否則你掛個中國什麼事都是替中國在講，有什麼資格來管台灣的事。

媒體再問，藍營現在就是在講說朝野要談可以來談，但要先停止大罷免，會不會覺得國民黨好像真的很害怕罷免，現在把國家利益擺在罷免之前，曹興誠說，國家利益第一，而重中之重就是要罷免，因為那個內賊共匪你伸到國會來，國會你再不把它清除，國家要亡了，別的東西都沒有比這個重要，不要被轉移焦點。

至於會不會感覺關稅戰影響到大罷免，曹表示，要知道他們就是要保衛台灣，不要像中廣董事長趙少康還說什麼戰鬥藍，敵國在對岸台北市長蔣萬安你問他說是也不敢說誰是敵國，這些人都在製造內亂內鬥嘛，有建議可以去中國建議，沒資格在台灣講話。