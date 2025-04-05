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綠連假續催罷免連署

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅風暴來襲，民進黨卻持續聚焦大罷免。民進黨秘書長林右昌昨表示，清明連假雖然放四天假，但「連署不放假」，返鄉之際別忘了前往民主連署站；民進黨國際部則宣布，啟動海外罷免連署書寄送回台計畫。

林右昌至今未對關稅衝擊發表看法，但昨天發臉書，提醒國人，清明連假雖然放四天假，但「連署不放假」，返鄉之際別忘了前往民主連署站，用一隻筆一張紙為台灣盡一份力。

民進黨國際部表示，世界各大城市已有僑胞團體主動站出來，發起連署書募集與寄送，令人動容。這次「快捷加簽」計畫。為確保連署書能及時送達，邀請海外鄉親將連署書寄至民進黨國際部 。

民進黨立院黨團總召柯建銘日前預估，美國對台對等關稅只會有百分之十，柯建銘臉書被洗版。柯昨特別開記者會，但依舊聚焦大罷免，他表示，多人關心大罷免連署狀況，但這是機密，「最後絕對超過十席藍委被罷免」，他只能透露到這。

民進黨立委王世堅批評，柯建銘在大罷免搞「麥卡錫主義」，全民不會接受，成熟國家應集思廣益，不能對不同意見就說是共匪，或許柯建銘有他的壓力、心境轉折，他尊重長輩，但還是要和他說，適可而止。

對等關稅 林右昌 柯建銘 王世堅 罷免 連署書 麥卡錫

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未談關稅 林右昌臉書倡：清明返鄉別忘大罷免連署

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