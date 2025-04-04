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把握連假最後時間 雙和罷團衝刺連署書份數

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影

全台大罷免潮，罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援，罷團表示，下周會成立新的小隊，彌補平日收件量不足問題。

因應兒童節，罷團志工穿上恐龍裝，繼續衝刺連署書份數，吳錚及張維倩都到場聲援。志工Kevin表示，雙和罷團本身先天不足，成員都是上班族，從去年12月3日第一階段開始，都是利用六日在連署，也是收件密集日，但周一至周五的量都是不足。

Kevin表示，罷團現在越來越多人加入，希望當志工，下周一開始成立新的小隊，負責平日白天的連署活動，可以完全彌補團隊的不足，感謝有些退休人士跟婆媽，或是排班的朋友，願意幫忙空出時間，建立新的連署站。很感謝這些好朋友出來成立新的小隊，未來將會建立更多連署站，讓民眾走出家門就能看到連署站。

對於是否期待清明連假的連署人數更多，Kevin表示，會期待明後兩天，因為這兩天民眾有掃墓需求或是家庭出遊，期待還會有一波的爆量。

吳錚表示，今天是以朋友的身份來幫忙的，民進黨這段時間很積極半「人民是頭家」政策宣傳會，起點是藍白亂刪總預算，要讓民眾知道總預算要幹嘛，包含提升產業競爭力，補助擴大社會福利政策，新北場超過1萬名鄉親來參加，接下來罷免二階就要拚很密集的陸戰，黨部已經發公文，要拜託所有黨公職跟議員深入鄰里，每個議員都是行動連署站，全台超過300位民代，大家都會全力出擊，發揮基層的實力。

張維倩表示，連署書的份數還是很擔憂，會安排下週起到公園及市場等啟動地毯式連署，就像選舉的拜票行程，不怕辛苦，只怕漏收連署書。

罷團表示，截至3月29日統計，罷免張智倫連署書共1萬份，罷免林德福連署書共8700份。

罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影
罷免立委張智倫、林德福團體今晚到中和南勢角捷運站四號出口收取連署書，民進黨發言人吳錚與新北市議員張維倩今晚也到場聲援。記者江婉儀／攝影

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