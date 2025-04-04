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台中8立委全罷！全台罷藍委辦公室掛牌 罷2綠委將領表

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
罷藍委的全面罷免辦公室，昨在北區西屯路一段揭牌成立。圖／全面罷免辦公室提供
罷藍委的全面罷免辦公室，昨在北區西屯路一段揭牌成立。圖／全面罷免辦公室提供

台中8名藍綠立委罷免案全數進入二階，罷藍委的「全面罷免辦公室」昨掛牌成立，成為台中市首個專門服務全國罷免藍委連署的固定據點；罷2綠委的罷團表示，罷團預計清明連假後領表，全力展開二階罷免連署。

台中6藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔等罷免行動日前全數邁入二階連署，綠投入「人民是頭家」廟口開講、設連署站等助攻；綠委蔡其昌、何欣純罷免案日前通過一階，罷團將領表，啟動二階連署，藍也將全面開戰，提供罷免連署站，以及為6藍委辦問政說明會反罷免。

罷藍委的全面罷免辦公室表示，全面罷免辦公室昨在北區西屯路一段揭牌成立，主力放在罷免台中6藍委，由於6藍委二階連署進入倒數，辦公室「全月無休」，每天上午9時至晚間8時開放。

全面罷免辦公室說明，現場提供台中6區的罷免連署書填寫服務，民眾只需攜帶身分證即可簽署，也可收件，還建置電子連署系統，民眾可直接列印、簽名，快速完成罷免程序，讓來自全國各地選民快速方便的填寫罷免連署。

全面罷免辦公室指出，為利用清明連假的返鄉或出遊人潮，5、6日下午2時將在台中火車站前廣場舉辦「456民主親子童樂會」，現場將有親子讀繪本、廢布創作、小丑秀等活動，並安排公民宣講，台中6罷藍委的罷團也會設連署攤。

罷免蔡其昌、何欣純團體「拔菜行動」、「不純下架」發言人Max說，台中2綠委罷免案已過一階，罷團預計清明連假後領表，並將陸續推動公開說明會、街頭宣講與更多面對民眾的行動，傳遞罷免的理念與訴求，並尋覓合適固定收件地點，力拚二階過關。

台中2罷綠委團體「拔菜行動」、「不純下架」日前舉辦罷免綠委記者會。記者趙容萱／攝影
台中2罷綠委團體「拔菜行動」、「不純下架」日前舉辦罷免綠委記者會。記者趙容萱／攝影

罷免

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