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大甲媽今晚起駕…罷團持這標語布條過爐 顏辦說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
罷團「解顏行動」發言人林宣宏昨參拜大甲鎮瀾宮，並持裝有「媽祖是大家的媽祖」布條的箱子過爐。圖／「解顏行動」提供
罷團「解顏行動」發言人林宣宏昨參拜大甲鎮瀾宮，並持裝有「媽祖是大家的媽祖」布條的箱子過爐。圖／「解顏行動」提供

大甲媽遶境今晚起駕，罷免立委顏寬恒的罷團「解顏行動」今與民進黨市議員舉辦迎接媽祖遶境活動，發言人林宣宏昨參拜大甲鎮瀾宮，並持「媽祖是大家的媽祖」布條過爐，林強調，罷免親共立委與守護媽祖信仰，都是為了守護台灣核心價值。

顏寬恒辦公室表示，媽祖不分種族、宗教、政黨，立場都是寬容大愛，但是平時民進黨不斷攻擊鎮瀾宮，平時也不見他們前往參拜，現在卻又要利用媽祖遶境宣講連署，是否在利用媽祖、單純信仰搞政治鬥爭？這和中共作法如出一轍。

「解顏行動」今天下午2時，在沙鹿鹿寮成衣商圈舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」迎接媽祖遶境、祈求台灣平安活動，邀演員陳慕義、中華民國無任所大使劉柏君、變裝皇后女神下午茶、閩南狼、陳柏惟及球評許維智，以及民進黨台中市議員林德宇、曾威、王立任、楊典忠及張家銨、李天生等到場。

林宣宏說明，手持上百條「媽祖是大家的媽祖」布條過爐，是要發給志工跟選民，為大甲媽祖遶境祈求平安，也期盼慈悲媽祖庇佑台灣人民都能平安順遂。

國民黨台中市立委顏寬恒。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市立委顏寬恒。記者趙容萱／攝影

罷免

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