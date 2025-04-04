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嗆罷藍委絕對過10席！柯建銘：我杖打賣國賊 非精神有問題

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，許多人關心大罷免連署狀況，但這是機密，「最後絕對超過10席藍委被罷免」，他只能透露到這。至於預估對等關稅10％，和結果有不小偏差，柯建銘說，難道美國總統川普、賴清德總統會不清楚國際局勢？他們絕對有因應措施，反而是藍白經濟學者都在唱衰台灣，全都支持賣台。

國民黨立委賴士葆日前和柯建銘對賭，若10位國民黨立委委被罷免成功的話，他的頭就剁掉。柯建銘今天表示，絕對超過10席，並指出，第二階段連署剩下最後27天，台灣人要趕快覺醒，若沒有如火如荼去連署，大罷免絕對不會成功。

柯建銘表示，國家存亡生死在一線之間，藍白總說他精神有問題，但該去做精神鑑定絕對是藍白，等共產黨來的時候，藍白難道保得住自己嗎？所以只要第二階段連署起來，藍白必倒，台灣就救起來了。

柯建銘說，不要以為他是神經病，他在立法院院會揮舞拐杖，是杖打賣國賊，不是精神狀況有問題。

罷免

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