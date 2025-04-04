到台南旅遊也可連署 民進黨連4天在國華街設罷免連署攤

清明連假期間，民進黨台南市黨部為迎接返鄉民眾與觀光客，連假4天在台南市區熱門景點設立罷免連署攤位，吸引不少人提前到場支持，也有市民朋友也主動加入志工行列，舉牌宣傳，現場氣氛熱烈。

為了方便更多人參與，市黨部表示，將在各大路口設置動態廣告牆，提供罷免連署專線0975-311-311。同時，志工組成「罷免小蜜蜂」隊伍，攜帶列印設備到南科等外地人聚集地區，協助有意連署的民眾完成手續。

市黨部主委、立委郭國文立委表示，設立罷免攤位，就是要讓所有到台南旅遊的民眾，可以在熱鬧的觀光熱點方便連署，更重要的是，要展現一個對台灣民主負責任的態度，讓每一個公民免於恐懼，表達言論不受查水表威脅！大家都說，台南連空氣都是甜的，但更重要的是，面對中國武力進逼，立院藍委媚共言論，大家都希望能夠守護台灣！如果民主自由的芬芳消失，台南的甜也會失所附麗！

郭國文也到各個罷免連署攤位，向現場志工表達感謝，並親自宣傳，吸引不少人詢問，也有設籍其他縣市的民眾加入連署。郭國文表示，很多民眾假日會到台南逛街吃美食，也有民眾看到社群臉書與脆（Threads）訊息後，來到現場，大家都不分彼此，互相補位，完成每一份連署書，大家一起站逗陣、戰同線的氛圍，與民進黨草創走街頭草根宣講並無二致。

郭國文強調，假日會有民眾返鄉、遊客來訪，所以設攤服務，並且在各大路口動態廣告牆，投放罷免連署協助專線0975-311-311，至於非假日時段，已有志工組成「罷免小蜜蜂」，只要有需求，就會直接帶列印設備，到南科等外地人較多的地方，服務需要簽署連署書的朋友，協助連署收集。