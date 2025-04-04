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未談關稅衝擊 民進黨國際部今宣布啟動海外連署拚大罷免

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨未談關稅衝擊，宣布啟動海外連署，繼續拚大罷免。圖／聯合報系資料照片
民進黨未談關稅衝擊，宣布啟動海外連署，繼續拚大罷免。圖／聯合報系資料照片

面臨美國對等關稅衝擊，民進黨至今未對此議題發表看法。民進黨國際部今天聚焦「大罷免」指出，啟動海外連署協助計畫，號召全球台灣人全力投入二階連署。

民進黨國際部表示，世界各大城市已有僑胞團體主動站出來，發起連署書募集與寄送，令人動容。這次「快捷加簽」計畫，旨在提供所在國家或城市尚無連署管道的旅外朋友連署的管道，為確保連署書能及時送達，邀請海外鄉親將連署書寄至民進黨國際部 ，部門在收件後將以最快速度直送各地罷團。

國際部代理主任陳文昊表示，海外台灣人無論身處何地，始終心繫家園，不只在國際上為台灣發聲，也在每次大選中千里返鄉投票，平日更是默默關心台灣的發展。海外鄉親的牽掛與行動力，是台灣強大的後盾，民進黨邀請全世界每一位心繫台灣的朋友，不論身在何方，現在就是時候挺身而出，讓世界看見台灣人的團結與堅持。

罷免

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