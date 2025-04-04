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沒送預算解凍被指為搞罷免 政院：兩周前才公告 來不及

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總預算因遭在野陣營大幅凍刪，引發各部會叫窮，如今傳出執政當局為了替大罷免加溫，指示各部會今年不送出解凍案，要讓總預算案搭配罷免案「一路戰到年底」。圖／聯合報系資料照片
總預算因遭在野陣營大幅凍刪，引發各部會叫窮，如今傳出執政當局為了替大罷免加溫，指示各部會今年不送出解凍案，要讓總預算案搭配罷免案「一路戰到年底」。圖／聯合報系資料照片

114年總預算因遭在野陣營大幅凍刪，引發各部會叫窮，不過現在傳出部會早已準備好要向立院提出的解凍報告，但因執政當局為了替大罷免案加溫，指示各部會今年不送出解凍案，讓總預算案搭配罷免案「一路戰到年底」。不過政院方面強調，總統府兩周前才公告總預算案，而且立法院沒確認刪減數，難以在剩餘的預算中確認該凍結的金額。

退輔會日前赴立院外交國防委員會進行業務報告，國民黨立委鄭天財踢爆「上面交代不能送解凍案到立法院」使得退輔會就算大筆預算被凍刪，卻遲遲沒有向立院提出解凍報告。鄭天財說，總預算早在一月就已三讀通過，部會若認為一定需要預算經費，早就該準備好解凍報告，為了政務推動「一定要勇敢向上面提出要送解凍案」。立委徐巧芯也質疑，退輔會既然老是喊缺錢，就應該儘快送案。

退輔會主委嚴德發則強調「上面沒有交代」，只是總預算案直到3月21日才正式公告，相關作業還需要一段時間。主持會議的召委沈伯洋也表示，總預算案兩周前才公告，還需要時間準備。

雖然退輔會這樣解釋，不過政壇早已盛傳，為了替全台大罷免加油添火，各部會已有指示今年不解凍預算，要讓總預算案搭配罷免案「一路戰到年底」。

行政院方面解釋，因為立法院沒確認刪減數，難以確認剩餘數，無法在剩餘的預算中確認凍結的金額，這也是目前沒有辦法提出解凍案的原因之一。

政院人士說，立法院要求通案刪減939億，其中636億要求行政院「核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列」，調整涉及施政內容的變動，導致施政成敗無法歸屬，責任政治難建立，這種未指明項目的統刪要求，也與過去作法完全不同，明顯違反釋字391號解釋。

此外，部分解凍條件非常嚴苛，有些要先執行一定比例之後才可解凍剩下的預算，有些則須提出法案才能解凍，都不是短時間內就能定案，而這些解凍條件，都是是史無前例的嚴格，也是目前無法提出解凍案的因素。

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