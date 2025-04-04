行政部門哭窮卻不協商解凍預算 藍營：炒作大罷免

大罷免席捲全台，民進黨展開下鄉宣講，行政院長卓榮泰也親自上場，指責在野黨刪凍預算，導致政務多「窒礙難行」。但據了解，國民黨立委早已等著行政部門隨時來溝通解凍預算，行政部門卻遲未積極拜會。

今年度中央政府總預算案為1月21日經立法院通過，總統府3月21日正式公布。以溝通時間言，應是充足。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強日前公開表示，他有聽到各部會有接到指示，來自民進黨內部，「解凍案全部慢慢來」。

為何至今未將解凍報告送至立法院？有政院人士表示，因為立法院未確認刪減數，難以確認剩餘數，故無法在剩餘的預算中確認凍結的金額，這也是目前沒有辦法提出解凍案的原因之一。

國民黨立委賴士葆說，行政部門完全沒來溝通，一般而言，解凍預算分兩種，一種是提交書面報告就可解凍，一種是要經過委員會同意，這時會需要先經過院會處理，再交委員會處理。現在院會都被民進黨停擺，民進黨再來說預算被凍結，作為大罷免籌碼，完全是政治操作。民進黨嘴上說沒有錢，但又不肯來溝通解凍，連書面報告都不提。

賴士葆表示，民進黨現在要搞大罷免，這樣才有籌碼繼續罵，把凍結視同刪除，而且現在又有美國對台灣課徵32%關稅的衝擊，又繼續杯葛議事，老百姓看得很清楚，不能接受。

國民黨立委吳宗憲說，完全沒有來溝通，他跟幾個委員會的國民黨籍召委，會做個表格給大家看，從3月多到現在完全沒有任何單位來討論解凍預算。行政部門就是在配合民進黨搞大罷免，不論他以前在地方政府或是現在在中央民意機關，只要有任何凍結，行政機關一定會趕快找民代溝通，往年國會也是如此，但這次完全沒有，顯然是上級統一要求，不然不可能各部會都是這麼統一的沒人來談解凍的事情。這個政府現在不管外交也不管內政了，就是搞大罷免，「沒有第二件事情，爛東西。」

國民黨立委翁曉玲說，完全沒有來溝通解凍預算，這是民進黨的政治算計，為了大罷免，可以不斷講在野黨刪凍預算。她個人認為，這也代表行政機關不缺這筆錢，行政運作正常，沒有窒礙難行的地方。既然不提解凍，代表沒有經費需要，「既然不急，那就大家慢慢來」。

藍營人士透露，行政部門有來私下拜會過，他當場請行政部門儘速送入解凍報告，行政部門嘴上說好卻無任何動作，也沒有看到任何報告，「根本沒心在解凍，全力拚大罷免」。