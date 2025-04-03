罷免進二階連署 李坤城喊告：補件有22人「提議前死亡」

大罷免潮持續，中選會昨公布再增4件立委罷免案可進入二階連署，目前共47件立委罷免案進二階。據悉為民進黨立委林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘罷免案。李坤城今喊告，表示罷團用偽造、抄人名違法方式，只比合格門檻多4件，補件不合格率高達36%，其中有22位是「提議前死亡」。

李坤城表示，對於惡罷團體用偽造、抄人名等違法方式，通過罷免第一階段，這已是犯罪行為，就像毒樹果實理論一樣，第二階段是建立在違法的基礎上，這是利用民主反民主，是對民主最大的傷害，他會針對違法的部份繼續提告，奉勸惡罷團體不要以身試法，一錯再錯。

李坤城指出，罷免他的第一階段有將近1100份因不符規定被剔除，其中有139分屬於死亡連署，不合格率高達4成，他已於2月18日向新北地檢署提告，沒想到罷團在10天補件期限，視法律為無物，補件的不合格率高達36%，其中有22位是提議前死亡，最後罷團的合格份數是2662件，只比提議合格門檻2658人多了4件。

李坤城強調，惡罷團體是用犯罪的方式矇騙過關，對三重人來說是極大的侮辱。三重從過去以來就是民主的灘頭堡，他對三重的鄉親有信心，相信鄉親們會用智慧及民主的力量，保護優質認真、守護台灣的好立委，「讓我們反惡罷，就從三重開始。」