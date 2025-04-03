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范雲簽下羅智強罷免連署 籲大安區居民守護民主

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲昨晚簽署罷免國民黨立委羅智強連署書。圖／范雲辦公室提供。
民進黨立委范雲昨晚簽署罷免國民黨立委羅智強連署書。圖／范雲辦公室提供。

民進黨立委范雲昨天以大安區居民的身分，簽署國民黨立委羅智強的第二階段罷免連署。范雲指出，台灣民主正在被藍白聯手侵蝕，尤其是藍白不斷阻擋國安法案、各種毀憲亂政的粗暴表決，都在傷害台灣的民主核心。

范雲強調，台灣民主是好幾個世代共同打拚出來的，她以自已是大學生時參與1990年野百合學運的經驗，分享首次由台灣人自己選出代表臺灣人的國會是如何出現的。而在2014年太陽花運動中，她作為教授見證了太陽花世代成功阻擋服貿，避免經濟過度依賴中國，才有今天的經濟與政治自主。她強調，當全球尚未意識到中國經濟崛起對民主的威脅時，臺灣透過分散經貿投資，已先站穩腳步，守護住了民主最前線。

范雲批評，台灣人流血流淚爭取的民主國會，這一年多卻被藍白聯手踐踏。她點名大安區國民黨立委羅智強，在立法院帶頭刪除、凍結監察院的業務費，甚至導致預算出現負數，這種不負責任的預算刪減，讓公務員有薪水卻無法執行業務，無視憲法，也嚴重影響國家人權機構的正常運作。

在國安議題上，范雲強調，中共對台灣不分黨派的滲透日益加深，而藍白多數卻不願加嚴國安相關法案，甚至連立委赴中報備的基本規範都不斷阻擋。她呼籲所有支持民主、關心國家安全的大安區居民站出來，以罷免連署展現對不適任立委的不滿。

范雲表示，大安區居民一向關心教育、文化及生活品質，同時也是堅定的反共群體。她呼籲選民透過罷免行動，讓漠視國安、亂刪預算的立委付出代價，為大安區選出更值得信賴的民意代表。

「一支筆、一張連署書，就能捍衛我們的民主與國安，」范雲強調，她將持續與罷免團體共同努力，罷掉不專業的立委，確保臺灣的民主與安全不受威脅，並呼籲所有關心民主、自由的臺灣人，積極參與二階連署罷免。

罷免

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