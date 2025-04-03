跳機逃美前飛官挺罷免 楊智伃：對國軍忠誠愛國的玷汙

玉山航空總經理徐柏岳挺大罷免，他不但因此被連署「踢」出空官同學LINE組群，並被指當年曾跳機逃美一事。國民黨發言人楊智伃表示，徐柏岳30年前背棄國家、逃避軍職、「跳機」滯美，現又與民進黨一起炒作大罷免，是對國軍忠誠愛國的玷汙。

楊智伃指出，站在過去主張「統一公投」的曹興誠旁邊的，被發現是一位空軍逃兵徐柏岳。徐柏岳打著退伍軍人的稱號，卻被大批同袍質疑在1995年台海危機期間，「跳機滯美」逃避義務。

楊智伃說，30年後，他搖身一變成了「抗共保台大罷免」的英雄，甚至數落起真正保家衛國、忠誠愛國的國軍叔叔伯伯們。作為軍人家庭長大的她，真的看不下去，對徐柏岳真心感到不齒與憤怒。

楊智伃說，空軍的軍魂是「精誠、剛毅、果敢、奉獻」，更強調「忠勇」軍風，徐柏岳的所作所為與此完全背道而馳，既不忠誠、更不勇敢。

她提到，1995年台灣社會一度流傳陰謀論，聲稱中共將於「1995閏8月」出兵攻台，引發部分軍中恐慌。當時擔任空軍455聯隊飛官的徐柏岳背棄中華民國，選擇在美國滯留不歸，跳機逃官。在老父親確認當時「返國自新」專案政策後，才被勸回台。這樣的人為了鼓吹大罷免，竟還大言不慚地批評其他真正忠誠愛國的國軍「他們是恐懼、不願守護自由的人」

楊智伃反問，徐柏岳30年前背棄國家、逃避軍職、「跳機」滯美，「你有捍衛民主自由嗎？你有捍衛中華民國嗎？」現在又與操弄仇恨動員的民進黨站在一起炒作大罷免，是想幫助民進黨消滅中華民國嗎？你口中的「特殊任務」是不是現在才開始？她呼籲所有熱愛台灣、熱愛中華民國的好朋友，一起唾棄透過罷免手段達成民主獨裁的行徑。