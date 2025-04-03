罷綠委進2階連署 再添4件

大罷免有新進度，中選會上月底公布八件罷免綠營立委連署可進入第二階段，到昨天為止，另有四件罷免綠營立委案可進入二階連署，據悉為民進黨立委林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘罷免案。

目前共計四十七件立委罷免案已進入或可進入二階連署，其中，卅五件罷免泛藍立委，十二件罷免綠營立委。另外，民進黨立委黃捷、許智傑、陳俊宇罷免案仍在地方選委會審查。

花蓮縣議長張峻昨表示，他反對大罷免，但支持罷免國民黨立委傅崐萁。國民黨主席朱立倫再次呼籲全黨團結，「這時候沒有個人的小恩小怨，只有大是大非。」籲黨公職一致支持國民黨立委。

朱立倫表示，全世界沒有任何民主國家的執政黨，會針對在野黨發動大罷免，這是民主之恥；國民黨同志須團結一致，不分你我、不分彼此，所有地區的黨公職要總動員，支持國民黨立委，才能挺住這一次的惡罷，保衛台灣民主，讓下一代能過安定、和平的好日子。

罷免綠委吳沛憶領銜人李孝亮母親爭議延燒，台北市議員鍾小平爆料稱，是國民黨青工會提供名冊，但遭青工會駁斥，青工總會長、中常委鄭任宗昨在中常會提議黨紀處分鍾小平。

為全力備戰大罷免，原兼任文傳會主委的立委李彥秀在黨主席朱立倫同意下免兼文傳會主委，將專注回防選區，主委一職由革實院長林寬裕回鍋兼任。

對張峻表態支持罷免傅崐萁，國民黨花蓮縣黨部深表遺憾並嚴正抗議，指張峻曾遭流氓管訓，二○二二年因貪汙判刑而依黨章未被國民黨提名，強行參選違紀在先才開除黨籍，籲別讓網軍側翼綠色暴政，消滅花蓮認真打拚立委。

國民黨立院黨團表示，民進黨團為阻擋「反廢死」、「反戒嚴」的兩項公投案，癱瘓立法院會四天，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤帶頭查封立法院議場，為了大惡罷，不惜癱瘓國會，滿口造謠，製造社會對立，管制言論自由，戒嚴國會，對此表達嚴厲譴責。

預算解凍 藍促ＮＣＣ提案

至於中央政府總預算遭立法院凍刪，官員聲稱施政受影響，卻又不提出預算解凍案。民眾黨立委林國成昨在立法院交通委員會質詢時，要求ＮＣＣ趕快提出預算解凍案，國民黨立委陳雪生要求ＮＣＣ務必兩周內提案。ＮＣＣ代理主委陳崇樹說，ＮＣＣ內部會加緊作業提出預算解凍案。