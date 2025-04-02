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影／罷免綠立委王定宇進入二階 本尊回嗆：這不是公民連署是犯罪行為

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨立委王定宇傳罷免進入二階 王定宇晚間回應。圖／王定宇服務處提供
民進黨立委王定宇傳罷免進入二階 王定宇晚間回應。圖／王定宇服務處提供

罷免潮席捲全台，中選會今下午公布最新結果，傳出民進黨籍台南立委林俊憲、王定宇均通過一階，進入第二階段連署，對此，王定宇表示，民進黨被國民黨假裝的公民團體發動罷免連署，根本是一種犯罪的行為。

王定宇表示，有關台南罷免連署，傳出林俊憲及自己進入二階連署，坦白說，若是正常的公民連署的活動，不管是支持或是反對，都該尊重與好好溝通，並保護公民團體的權益，但有關台南的罷免連署根本就是一個犯罪行為。

他進一步說明，國民黨先是用地方黨部的基層黨工假裝為公民團體，在連署第一階段第一次送件時，以自己個人（王定宇）為例，錯誤率高達百分之38，甚至有近百位往生者親自簽名連署，這樣違法荒謬的情況，經台南地檢署調查後不僅約談許多人，國民黨台南市黨部副主委及總幹事更法院聲押禁見。

王定宇強調，這不是一個公民連署活動，這是一種犯罪行為，究竟是國民黨市黨部副主委所為，還是有更高層涉及組織性犯罪，就讓檢察官去查明。

他也說，針對第一階段缺件，第二階段補件仍然會有往生者連署，仍然會有大量偽造連署，這部分會繼續提出告訴，希望地檢署本於法治，保障民主機制，繼續嚴加查辦一罪一罰，務必讓這些組織犯罪繩之以法。

王定宇表示，相較於一般正常公民團體，大家犧牲假期一張一張街頭巷尾親自簽名連署，國民黨35位罷免立委的連署中，僅有14張往生者連署，平均每區約0.5位，而民進黨立委被國民黨假裝公民團體發動罷免連署者，往生者平均超過百位，犯罪情形明顯可見，

他強調，在台南的部分，呼籲中選會本於保護民主機制的精神，一個偽裝成公民團體，用犯罪的手段偽造連署還進入第二階段，這不僅是打著民主傷害民主機制，更是對真正的公民團體最大的傷害與諷刺。

王定宇說，自己與選區的厝邊頭尾、街訪鄰居都是長期相處在一起，對自己的選民有信心，對於這種用違法犯罪手段進行罷免連署，這樣的犯罪行為，呼籲選民應給予最大的唾棄，也相信選區的支持者會保護一位好的立委。

罷免

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