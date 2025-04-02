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台中惡罷退散宣講挺羅廷瑋 徐巧芯批「民進黨輸不起」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
藍白攜手發起的台中「惡罷退散、平安大會」宣講，今晚在南區登場，國民黨立委徐巧芯南下開講，力挺藍委羅廷瑋。圖／擷取自歷史哥直播
藍白攜手發起的台中「惡罷退散、平安大會」宣講，今晚在南區登場，國民黨立委徐巧芯南下開講，力挺藍委羅廷瑋。圖／擷取自歷史哥直播

台中6藍委全數進二階罷免，綠黨公職服務處轉為民主連署站宣戰，國民黨也全面開戰反制，藍白攜手發起的台中「惡罷退散、平安大會」宣講，今晚在南區登場，民眾黨立委張啟楷首度現身助講，藍委徐巧芯也南下開講，力挺藍委羅廷瑋。徐巧芯批評，民進黨輸不起，史無前例像撒漁網般將藍委大罷免，呼籲國民黨立委一個都不能少。

惡罷退散志工團在台中發起四場「惡罷退散、平安大會」宣講，二場在西屯、南屯挺藍委廖偉翔，另二場在西區、南區挺藍委羅廷瑋。第四場宣講今晚在南區大慶活動中心登場。

徐巧芯表示，罷免是人民的權利，但在台灣從沒看過像撒漁網般，全部將國民黨立委一次打包丟去罷免，真的史無前例，民進黨根本就輸不起。民進黨這次「惡霸」如果贏了，立法院長變成柯建銘，因此要保護韓國瑜，國民黨立委一個都不能少。

張啟楷表示，羅廷瑋在立院表現優質，需要他與民眾黨一起並肩作戰，此次民進黨如大罷免成功，電價一定會調漲，且過去的弊案除了查不出來，還會愈來愈多，所以絕對要守護國民黨立委。

羅廷瑋表示，還記得超思進口蛋、光電弊案嗎？過去我們逐一揭開，並提出國會改革，希望政府官員不能在立法院說謊，隱瞞真相，但行政院不接受，怕我們揭露真相。

另中央這次前瞻預算給高雄1265億，台中只有228億，比高雄的尾數還少，這樣公平嗎？國民黨立委為此在立院修正財劃法，要求政府合理正常公式化，去分配各縣市應有的預算與資源，讓台中市長來運用，但財劃法一過，行政院也不滿意。

羅廷瑋說，此次總預算國民黨全力以赴，逐一揪出濫編預算，但政府預算創新高，民進黨政府卻說社福補助因此無法運作，甚至發動大罷免，要將國民黨立委拉下來，就因我們擋了民進黨財路，呼籲守護羅廷瑋，就是守護盧秀燕與韓國瑜。

民眾黨立委張啟楷首度現身助講，力挺藍委羅廷瑋。圖／擷取自歷史哥直播
民眾黨立委張啟楷首度現身助講，力挺藍委羅廷瑋。圖／擷取自歷史哥直播

張啟楷 徐巧芯 罷免 羅廷瑋

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