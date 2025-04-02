【即時短評】藍以罷制罷失先機 喚起支持者熱情是關鍵

藍營之前面對罷免浪潮襲態度太輕忽，直到野火燎原，才終於動起來，反廢死公投能成為反轉罷免情勢的支點嗎？目前來看反戒嚴、反廢死共鳴不大，藍營如何喚起支持者熱情是更重要關鍵，尤其黨中央要更能掌握地方政治脈動，否則難抗民進黨黨公職的大軍壓境。

「基隆絕沛」發起罷免藍委林沛祥已進入二階連署，林沛祥至今平常心面對，強調做好立委的工作最重要，今天原本計畫出席地方黨部記者會，反擊第一槍焦點鎖定反廢死，但因臨時行程無法趕至。

相較民進黨秘書長林右昌已登高一呼，民進黨黨公職全面投入罷免，把服務處化為連署站要傾全黨之力來對決，國民黨驚覺原來歲月靜好的態度太輕忽，面對黨中央一開始對大罷免潮的消極，基層也燒起被壓制的不平怒火。

國民黨為反制罷免林沛祥喊出的口號「以罷制罷免」，當初原本就要由黨部發動罷免，但被黨中央喊卡，地方無奈，改由民團送件並當領銜人，戰鬥力與氣勢弱了不說，連原本要罷綠4名議員最後也只送出2名連署書，另外2名議員因要新法附身分證的連署書只好捨棄，「以罷制罷」一開始就沒打出應有格局與氣勢。

藍營基隆要罷免的2名議員是綠「戰鬥力最強」，每一動作都要有理有據，加強說服力，避免被反操作，更重要的是要能激起及凝聚支持者的熱情，並連結從去年罷免市長謝國樑不成後基層累積的不滿，訴諸民意，對抗民進黨傾全黨之力，想集結反罷勢力，藍軍要善用優勢，加強整軍備戰。

以今天上演反廢死訴求的戲碼，可以看出藍黨中央的意志，要激起地方的共鳴，只是地方對反廢死的議題似乎作用不大，藍要以罷制罷的解方，攻擊力道與力向要再提升調整。

藍黨中央要力推的反廢死公投議題，地方動員能量有限，如何能轉移罷免焦點？黨中央要更能掌握地方政治脈動及議題走向，否則難抗民進黨執政優勢的黨公職大軍壓境。